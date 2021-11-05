《神州縱橫－凌昆》中美關係難有轉機

《神州縱橫》近月中美高層接觸頻繁，繼習拜通電後還有劉鶴及楊潔箎等會見美方高官，美

方還說了一些「好話」。這令內地及本港浮現了一些對兩國關係的樂觀情緒，以為有了轉機。實

情為何須予澄清。



＊美方說好話做好事＊



基本事實是美國打壓中國的大戰略未變，中美全面對抗的格局及雙方的強硬取態也未變。中

方空前強硬地要求美方全面改變反華政策，並提交了兩份實施清單。美方則陸續以實際行動表明

拒絕中方要求。在科技戰上美方除變相放走孟晚舟外，打擊華為及中國科技企業與發展的方針不

變。孟晚舟事件只屬枝節，對大局沒有影響。在留學生方面美國繼續刁難，威脅或遣返學員。在

貿易方面，美國堅持單邊主義行動，更聲稱必要時會加強力度如再加關稅等，在拉攏盟友圍堵中

國上除舉行了美日澳印四國峰會外，還出了新招：催生美英澳核潛艇合作。其他方面的反華事例

實不勝枚舉。另方面美方也說了一些好話，如「不搞新冷戰」，「不遏制中國」，和「不強迫他

國選邊站」等，卻都假得離譜毫無說服力，實情是剛好相反，如最新便拉攏到立陶宛等東歐小國

反華，特別是在台灣問題上站在美國一邊。美國貿易代表則創立了一些新名詞，如「再掛勾」

（Ｒｅ－ｃｏｕｐｌｉｎｇ）和「可持久共存」（Ｄｕｒａｂｌｅ Ｃｏｅｘｉｓｔｅｎｃｅ）

等，實際上都是危險騙局。「再掛勾」是基於新基礎上的，意即要中國依美國的話辦事。同樣

若要共存能持久，則中國必須改變目前發展策略，跟着美國的調子起舞。此外美國還有新招，與

特朗普威脅退出世貿不同，拜登反要拉攏盟友在世貿框架內針對中國，故須注視事態發展。



＊拜登弱勢或促成進一步反華＊



顯然，以為中美關係有轉機純屬幻想，與事實不符，美國反華乃政治主流（包括兩大黨）的

共識，建基於保美國「一哥」地位的核心中的核心利益上。具體陳述則始於２０１７年底出版的

美國國安報告，並詳列隨後的美中安全委員會的年度報告上。因此反華大戰略不可能輕易改變，

故一如所料拜登在全面繼承特朗普的政策基礎上，再予以發揚光大。此外按目前的美國國內政情

看，處於極弱勢的拜登更無改變對華政策的空間。原因是：（一）拜登的支持率罕有地跌穿四成

，中間選民大量流失。（二）共和黨團結起來強力攻擊，意圖在明年中期選舉時奪回兩院控制權

，令奧巴馬政府的遭遇歷史重演。（三）民主黨內基於路線分歧出現罕見分裂，無法協調對拜登

刺激經濟方案的分歧。（四）美國的財經金融形勢正面臨嚴峻挑戰前景凶險。在這情況下不排除

拜登政府會以更強硬的對華政策來轉移視線。團結民眾及扭轉政治弱勢。總之，正如習近平所說

，要「丟掉幻想、勇於鬥爭」。王毅與布林肯羅馬之會火藥味濃，台海局勢引發中美衝突的風險

更高。《資深評論員 凌昆》



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