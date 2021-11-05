《股林淘金－林家亨》美國晶片股急漲，騰訊小米可低吸

《股林淘金》美股昨天（４日）晶片龍頭股集體上升，Ｎｖｉｄｉａ、ＡＭＤ、Ｑｃｏｍ大

幅上升１２％、５﹒３％、１２﹒７％，帶動科技股納指及標普５００指數再創紀錄新高，但道

指輕微回落３３點，Ｔｅｓｌａ亦創出新高紀錄。單是Ｔｅｓｌａ及Ｎｖｉｄｉａ兩股的成交金

額已逾６３６億美元，接近港幣５０００億港元。估計今日晶片股中芯國際（００９８１）、華

虹半導體（０１３４７）及比亞迪電子（００２８５）等股價最終也會受惠。

港股在美國ＡＤＲ表現欠佳，恒指比例指數下跌逾３００點、騰訊（００７００）跌

１２﹒２３元、京東（０９６１８）跌１１﹒２９元、美團（０３６９０）跌７﹒９３元、比亞

迪（０１２１１）跌３元、港交所（００３８８）跌１﹒６７元，阿里巴巴（０９９８８）跌

５﹒２７元。

除上述中資晶片股之外，今天小米（０１８１０）若有下跌，也適宜吼低吸納。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有比亞迪及比亞迪電子股份



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