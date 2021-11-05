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05/11/2021 10:00

《股林淘金－林家亨》美國晶片股急漲，騰訊小米可低吸

　　《股林淘金》美股昨天（４日）晶片龍頭股集體上升，Ｎｖｉｄｉａ、ＡＭＤ、Ｑｃｏｍ大
幅上升１２％、５﹒３％、１２﹒７％，帶動科技股納指及標普５００指數再創紀錄新高，但道
指輕微回落３３點，Ｔｅｓｌａ亦創出新高紀錄。單是Ｔｅｓｌａ及Ｎｖｉｄｉａ兩股的成交金
額已逾６３６億美元，接近港幣５０００億港元。估計今日晶片股中芯國際（００９８１）、華
虹半導體（０１３４７）及比亞迪電子（００２８５）等股價最終也會受惠。
　　港股在美國ＡＤＲ表現欠佳，恒指比例指數下跌逾３００點、騰訊（００７００）跌
１２﹒２３元、京東（０９６１８）跌１１﹒２９元、美團（０３６９０）跌７﹒９３元、比亞
迪（０１２１１）跌３元、港交所（００３８８）跌１﹒６７元，阿里巴巴（０９９８８）跌
５﹒２７元。
　　除上述中資晶片股之外，今天小米（０１８１０）若有下跌，也適宜吼低吸納。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有比亞迪及比亞迪電子股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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