【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升１０點子，報６﹒３９５５

《經濟通通訊社５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９８０，較

上個交易日跌３７點子，上個交易日報６﹒３９４３。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１０點子，報６﹒３９５５，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒３９５６。

平安證券最新點評稱，美國聯儲局Ｔａｐｅｒ落地後，美指短期內缺乏大幅上行動力，不過

也難以走弱，短期人民幣料將繼續相對強勢。（ｊｔ）

