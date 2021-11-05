【質押羅生門】遭渤銀指控曾收華業石化收益，濟民可信重申不知情

《經濟通通訊社５日專訊》內地上周曝出大型企業存款被挪用作擔保的荒謬事件，知名醫藥

民企濟民可信指控渤海銀行（０９６６８）南京分行挪用公司存款，為一家第三方的疑似國企提

供貸款擔保，結果對方企業出現債務違約，導致濟民可信巨額存款遭銀行劃扣，目前無錫警方已

經就事件立案調查。據內媒跟進報道，渤海銀行南京分行營業部總經理助理管鵬程曾就事件與濟

民可信交涉，此人已經失聯。

渤海銀行南京分行對事件一直保持沉默，直至昨日（４日）該行綜合與人力部副總經理趙遠

芳接受《央視財經》專訪指出，濟民可信對此事知情，並非其對外聲稱的「單純存款客戶」，理

由是濟民可信曾經收取過來自華業石化的收益，收益額是其於渤海銀行存款利息收益的三倍。華

業石化就是案中被指以虛假文件申請質押濟民可信存款作擔保的神秘企業，工商信息顯示其為中

石油集團間接全資控股公司，但中石油集團否認關係。

濟民可信立即於微信公眾號再度發文還擊，指在渤海銀行攬儲人聯絡下，集團下屬兩家子公

司陸續以「新易存」形式將資金存入該行，有關存款收益及來源亦已詳細告知警方。集團更重申

對存款被質押擔保一事毫不知情，要求渤海銀行詳細披露更多信息，或解答集團此前提出的多條

疑問，例如該行為何在做存款質押的時候沒有聯繫存戶人。（ｅｙ）

