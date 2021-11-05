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即市新聞

05/11/2021 16:16

【債務風險】百大集團：花樣年杭州項目公司未按期償還債務本息

　　《經濟通通訊社５日專訊》百大集團（滬：６００８６５）公告，２０２１年６月１８日，
公司以自有資金向杭州鴻同企業管理合夥企業（有限合夥）出資１億元（人民幣．下同），通過
杭州星昂企業管理合夥企業（有限合夥）向杭州花浦房地產開發有限公司發放借款，由花樣年集
團（中國）有限公司提供保證擔保。本次投資的預期收益率為１０﹒８％╱年，按季收取預期收
益。公司已分別於２０２１年６月２１日收到８﹒９萬元款項、於２０２１年９月１８日收到
２６４﹒８５萬元款項。根據公司與杭州鴻同的協議約定，該項目的投資期限不超過４個月。截
至１１月５日，杭州花浦尚未履行協議約定的按期償還債務本息義務。
　　公告提及，根據約定，若杭州花浦逾期清償債務本金或利息超過１０日，杭州星昂有權處置
杭州花錦的股權，同時上海花樣年不再參與杭州星昂任何財產分配。截至１１月５日，杭州花浦
尚未履行協議約定的按期償還債務本息義務。

＊尚無法準確判斷花樣年項目逾期影響＊

　　百大集團表示，花樣年項目逾期可能對公司２０２１年度經營業績產生影響，具體影響程度
尚無法準確判斷。公司正在積極努力與杭州啟策進行溝通，要求對方採取相應措施，並向公司提
出切實可行的方案，保護公司相應權益。
　　資料顯示，杭州花浦成立於２０２１年５月１９日，註冊資本５０００萬元，法人為林毅，
主營業務為房地產開發經營，是上海花樣年為開發杭州市濱江區浦樂單元Ｒ２１－２１ａ地塊而
設立的項目公司。杭州花浦與上市公司、上市公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不
存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關係或其他關係。（ｗｌ）

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