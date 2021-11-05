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05/11/2021 12:30

【ＦＯＣＵＳ】貪利息變憂本金，佳兆業「錢」途迷離

　　【ＦＯＣＵＳ】「你貪他的利息，他圖你的本金」，或許是縈繞佳兆業理財產品投資者心
中的最大夢嚴。針對１２７﹒８８億元人幣理財產品逾期兌付，上半年剛剛實現「三道紅線」全
數達
標的「擔保方」佳兆業（０１６３８），周四（４日）拋出的「斬件式」兌付本金方案，惟暫未
獲投資者
收貨。
　　眼見公司合約銷售額連續三個月按年縮水１５％至６４％，而未來１２個月有多達近３２億
美元離岸
債到期，公司「晒冷」的１８個深圳項目能否找到買家，「錢」途撲朔迷離。

＊投資者要求本息到期一年內付清＊

　　８月底公布半年報，喜見「三道紅線」全數達標的佳兆業，進入１０月突遭穆迪、惠譽、標

三大評級機構連番降級。流動性遭遇「階段性難以為繼」，令其旗下錦恒財富發行的本金達
１１９﹒１３億元（預期到期利息涉８﹒７５億）的理財產品突現暴雷。
　　周四（４日）近千名理財產品投資人前往佳兆業總部尋求兌付方案，消息指其中不乏有人因

動年息９％而投資逾千萬計。雙方其後轉至友誼酒店討價還價，佳兆業一方拋出「本金到期當月
先償還１０％，之後每３個月償付１０％至清償為止；全付本金後，分４期每季兌付２５％利息
」的方案，
但是投資者一方則要求「本息到期一年內全部付清」。
　　在兌付方案中列出１８個擬處置資產的佳兆業就指，處置資產需要時間，「不可能說為了完
成兌付，將手上資產包立刻賤賣出去。」

＊離岸債到期添壓，全系股票停牌＊

　　儘管上述資產涉及權益貨值逾８１８億元，理論上足以覆蓋理財產品１２７﹒８８億元本息
，但公司
目前存量１２１﹒５１億美元離岸美元債，有多達近３２億美元於未來１２個月到期，其中，有
４億美元的
票據將於下月７日到期，明年６月３０日更有一筆１２﹒５５億美元的票據到期。
　　暫且不論佳兆業能否成功為１８個擬處置資產找到買家，但待補的東牆西牆處處，以及上半
年總利息開支高逾５９億，未來「錢」途可謂撲朔迷離。佳兆業股票周五（５日）全線停牌，消
息指
，其正在為旗下佳兆業美好（０２１６８）及去年拍得的兩個香港住宅項目地塊尋找買家。
　　規模高達５萬億美元的內房行業，在嚴厲調控下或一個時代落幕，恒大、佳兆業等理財產品
相繼暴雷，恐只是冰山一角。換個角度看，追求長遠及可靠的個人財富增值，將導致更全面的
金融需求。大摩就估算，到２０３０年，此可能轉化為超過１６萬億美元的資金流入中國的財富
管理市場。
　　走過「你貪他的利息，他圖你的本金」的亂象，當國人的眼光不再被天化亂墜的高收益噱
頭吸引，優質資產長遠的投資機會就在眼前。

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