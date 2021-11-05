【ＦＯＣＵＳ】貪利息變憂本金，佳兆業「錢」途迷離

【ＦＯＣＵＳ】「你貪他的利息，他圖你的本金」，或許是縈繞佳兆業理財產品投資者心

中的最大夢嚴。針對１２７﹒８８億元人幣理財產品逾期兌付，上半年剛剛實現「三道紅線」全

數達

標的「擔保方」佳兆業（０１６３８），周四（４日）拋出的「斬件式」兌付本金方案，惟暫未

獲投資者

收貨。

眼見公司合約銷售額連續三個月按年縮水１５％至６４％，而未來１２個月有多達近３２億

美元離岸

債到期，公司「晒冷」的１８個深圳項目能否找到買家，「錢」途撲朔迷離。



＊投資者要求本息到期一年內付清＊



８月底公布半年報，喜見「三道紅線」全數達標的佳兆業，進入１０月突遭穆迪、惠譽、標

普

三大評級機構連番降級。流動性遭遇「階段性難以為繼」，令其旗下錦恒財富發行的本金達

１１９﹒１３億元（預期到期利息涉８﹒７５億）的理財產品突現暴雷。

周四（４日）近千名理財產品投資人前往佳兆業總部尋求兌付方案，消息指其中不乏有人因

心

動年息９％而投資逾千萬計。雙方其後轉至友誼酒店討價還價，佳兆業一方拋出「本金到期當月

先償還１０％，之後每３個月償付１０％至清償為止；全付本金後，分４期每季兌付２５％利息

」的方案，

但是投資者一方則要求「本息到期一年內全部付清」。

在兌付方案中列出１８個擬處置資產的佳兆業就指，處置資產需要時間，「不可能說為了完

成兌付，將手上資產包立刻賤賣出去。」



＊離岸債到期添壓，全系股票停牌＊



儘管上述資產涉及權益貨值逾８１８億元，理論上足以覆蓋理財產品１２７﹒８８億元本息

，但公司

目前存量１２１﹒５１億美元離岸美元債，有多達近３２億美元於未來１２個月到期，其中，有

４億美元的

票據將於下月７日到期，明年６月３０日更有一筆１２﹒５５億美元的票據到期。

暫且不論佳兆業能否成功為１８個擬處置資產找到買家，但待補的東牆西牆處處，以及上半

年總利息開支高逾５９億，未來「錢」途可謂撲朔迷離。佳兆業股票周五（５日）全線停牌，消

息指

，其正在為旗下佳兆業美好（０２１６８）及去年拍得的兩個香港住宅項目地塊尋找買家。

規模高達５萬億美元的內房行業，在嚴厲調控下或一個時代落幕，恒大、佳兆業等理財產品

相繼暴雷，恐只是冰山一角。換個角度看，追求長遠及可靠的個人財富增值，將導致更全面的

金融需求。大摩就估算，到２０３０年，此可能轉化為超過１６萬億美元的資金流入中國的財富

管理市場。

走過「你貪他的利息，他圖你的本金」的亂象，當國人的眼光不再被天化亂墜的高收益噱

頭吸引，優質資產長遠的投資機會就在眼前。

