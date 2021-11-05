【國安立法】電檢修訂條例及更新指引今日刊憲生效

《經濟通通訊社５日專訊》政府公布，《２０２１年電影檢查（修訂）條例》及相應更新的

指引今日刊憲生效。

《修訂條例》於１０月２７日獲立法會通過，旨在完善電影檢查規管制度，確保更有效地履

行國安法規定的維護國家安全的責任，防範及制止可能危害國家安全的行為和活動。因應《修訂

條例》生效，現行的《檢查員指引》亦相應地更新。（ｃｌ）

