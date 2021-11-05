【新冠肺炎】本港新增１宗輸入確診個案，患者帶變種病毒

《經濟通通訊社５日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１１月５日零時零分，本港新增

１宗新冠肺炎確診，屬輸入個案，患者為４６歲女性，帶Ｌ４５２Ｒ變異病毒株，本月１日從英

國經航班ＢＡ０２７抵港，今年３、４月曾在港接種兩劑復必泰疫苗，患者無病徵。

至今本港個案累計１２３６１宗（包括１２３６０宗確診個案和一宗疑似個案）。過去１４

天（１０月２２日至１１月４日）累計報告４８宗個案，全屬輸入個案。（ｃｌ）

