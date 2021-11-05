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05/11/2021 17:56

【新冠肺炎】港首現Ｄｅｌｔａ＋病毒，患者為英國抵港碧瑤灣居民

　　《經濟通通訊社５日專訊》本港發現首宗Ｄｅｌｔａ相關確診個案。衞生署衞生防護中心就
早前公布一名６２歲由英國抵港、涉及Ｌ４５２Ｒ變異病毒株男患者（個案：１２３５７）確診
輸入個案提供進一步資料。中心的公共衞生化驗服務處為個案樣本進行全基因組測序分析，確認
屬於「Ｄｅｌｔａ」變異病毒株（即Ｂ﹒１﹒６１７﹒２）的ＡＹ﹒４﹒２亞系（俗稱
Ｄｅｌｔａ　Ｐｌｕｓ病毒）。

＊患者在跑馬地香港足球會工作＊

　　中心正繼續該確診個案的流行病學調查。按現行機制，中心會跟進所有涉及變異病毒株的輸
入個案，進行全基因組測序分析，以確認所屬病毒株譜系，包括ＡＹ﹒４﹒２亞系。
　　該名男患者居於薄扶林碧瑤灣２１座。他１０月１６日離開香港前往英國，並乘搭航班
ＢＡ０２７於１１月１日返抵香港，抵港時於臨時樣本採集中心抽取樣本進行的新冠病毒檢測結
果呈陽性，並帶有Ｌ４５２Ｒ變異病毒株，病人同日出現病徵。他在跑馬地體育道３號香港足球
會工作，最後上班日期為１０月１４日。患者曾在５、６月間在香港接種兩劑復必泰疫苗。

＊Ｄｅｌｔａ　ＡＹ﹒４﹒２或更具傳播力＊

　　ＡＹ﹒４﹒２為「Ｄｅｌｔａ」變異病毒株新命名的亞系。根據世界衞生組織，
ＡＹ﹒４﹒２病毒自今年７月起在世界各地開始增多。截至１０月底，超過２﹒６萬個來自４２
個國家的ＡＹ﹒４﹒２基因排序已上載至網上基因庫（ＧＩＳＡＩＤ），當中大部分（９３％）
基因排序由英國通報，而ＡＹ﹒４﹒２於當地個案所佔比率亦逐漸上升。
　　有報告指ＡＹ﹒４﹒２可能比其他「Ｄｅｌｔａ」變異病毒株更具傳播力，尤其在家庭成員
之間。現時，英國的初步分析指ＡＹ﹒４﹒２對比其他「Ｄｅｌｔａ」變異病毒株並沒有明顯削
弱疫苗功效。（ｃｌ）

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