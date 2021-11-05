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即市新聞

05/11/2021 08:09

【大行炒Ｄ乜】三大行調高聯想目標，大摩升藥明生物近３％目標

《經濟通通訊社５日專訊》表列大行最新評級及目標價：
　股份╱編號　　大行╱券商　　　　　目標價變動　　　　　　評級變動　　　前收市價　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　（元）　　
　　澳博　　　　　高盛　　　　１１﹒００→１０﹒８０　　　維持買入　　　５﹒５６　
（００８８０）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　宏利金融　　　　大摩　　　１８２﹒４２→１８１﹒０９　　維持持平　　１５４﹒４０
（００９４５）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　瑞信　　　１６６﹒５８→１６８﹒６０　　維持中性　　　　　　　　
　聯想集團　　　　麥格理　　　９﹒７０→１１﹒１０　　　維持跑贏大市　　８﹒３０　
（００９９２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　大摩　　　　　９﹒００→９﹒５０　　　　維持持平　　　　　　　　
　　　　　　　　海通國際　　　　６﹒６０→７﹒００　　　維持跑輸大市　　　　　　　
　藥明生物　　　　大摩　　　１７０﹒００→１７５﹒００　　維持增持　　１０４﹒８０
（０２２６９）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
表列較早前部分大行評級及目標價
　　　股份╱編號　　大行╱券商　　　　目標價變動　　　　　評級變動　　前收市價　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　（元）　
　　　友邦保險　　　　野村　　　９３﹒３７→９２﹒７８　　維持中性　　８５﹒６０
　　（０１２９９）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　高盛　　　　　１１３﹒００　　　　　維持買入　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　→１１０﹒００　　　　　　　　　　　　　　　
　　　中國平安　　　建銀國際　　８４﹒００→７９﹒００　維持跑贏大市　５５﹒００
　　（０２３１８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　思摩爾國際　　招銀國際　　　　首予５１﹒４０　　　　首予買入　　３５﹒８０
　　（０６９６９）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｒ）

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