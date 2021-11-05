【大行炒Ｄ乜】三大行調高聯想目標，大摩升藥明生物近３％目標

《經濟通通訊社５日專訊》表列大行最新評級及目標價：
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
澳博 高盛 １１﹒００→１０﹒８０ 維持買入 ５﹒５６
（００８８０）
宏利金融 大摩 １８２﹒４２→１８１﹒０９ 維持持平 １５４﹒４０
（００９４５）
瑞信 １６６﹒５８→１６８﹒６０ 維持中性
聯想集團 麥格理 ９﹒７０→１１﹒１０ 維持跑贏大市 ８﹒３０
（００９９２）
大摩 ９﹒００→９﹒５０ 維持持平
海通國際 ６﹒６０→７﹒００ 維持跑輸大市
藥明生物 大摩 １７０﹒００→１７５﹒００ 維持增持 １０４﹒８０
（０２２６９）
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表列較早前部分大行評級及目標價
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
友邦保險 野村 ９３﹒３７→９２﹒７８ 維持中性 ８５﹒６０
（０１２９９）
高盛 １１３﹒００ 維持買入
→１１０﹒００
中國平安 建銀國際 ８４﹒００→７９﹒００ 維持跑贏大市 ５５﹒００
（０２３１８）
思摩爾國際 招銀國際 首予５１﹒４０ 首予買入 ３５﹒８０
（０６９６９）
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（ｅｒ）
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