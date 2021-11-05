《日入而息》傳佳兆業出售深圳舊改項目，港首現Ｄｅｌｔａ＋病毒

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

傳華潤置地（０１１０９）等央企國企擬介入佳兆業深圳部

分舊改項目

傳恒大（０３３３３）上月出售２架私人飛機，籌３﹒９億

元

中國恒大（０３３３３）減持恒騰網絡（１３６）共３﹒３

億股，套現７﹒１７億元

世茂（００８１３）股債大跌，公司闢謠未有逾期或延期償

付事項

港鐵（０００６６）東涌配電站物業發展項目流標，適時重

新招標；港府：港鐵東涌配電站項目流標，對私樓土地供應

影響不大

林鄭冀明年２月與內地恢復有規模通關

港首現Ｄｅｌｔａ＋病毒，患者為英國抵港碧瑤灣居民

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

恒指低收３５４點報２４８７０，科指跌９８點報６２７６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《深滬股市》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

房企債務續爆雷，滬指收跌１％周跌１﹒６％連跌兩周

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

關注英鎊能否守住９月底低位１﹒３４１５

歐元最新報１﹒１５３２ ╱３４，日圓最新報１１３﹒８６╱８９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

星展集團第三季純利升３１％至１７億新加坡元

日清食品（０１４７５）首三季純利２﹒３１億元，按年跌

１２﹒３％

中投融資（０１２２６）中期虧轉盈賺１５７９﹒２萬元，

不派息

南方錳業（０１０９１）澄清子公司９個月純利升４﹒９倍

屬未審核

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊（００７００）正式推出員工退休待遇，長期服務金為

６個月人工

康諾亞（０２１６２）自主研發新藥Ｉ期臨床研究獲積極結

果

藍河（００４９８）購保華股權被裁規避新上市規定，申請

今早復牌

康方生物（０９９２６）用最多１億元回購股份

港龍中國地產（０６９６８）發票據，籌１﹒５８億美元供

再融資

宏光半導體（０６９０８）折讓８﹒４％發新股，籌１﹒６

６億元

旭通控股（０１８２６）悉數達成復牌指引，今早復牌

易大宗（０１７３３）４４４萬元購回５４０萬股，或續回

購

萬隆（０００３０）獲雲南白藥每股０﹒２８５元提全購，

申請今早復牌

世紀娛樂（００９５９） 新賭場昨起營運，料明年２月前

全面營運

新加坡Ｊａｐｆａ擬分拆中國牧場來港，最快明年上市

佳兆業（０１６３８）全系停牌，昨稱將分期兌付投資者本

金及利息

新華滙富（００１８８）８月初至今沽逾１５萬股快手，賺

約１０萬元

匯豐推稅季貸款優惠計劃，實際年利率低至１﹒５７％

港鐵（０００６６）東涌配電站物業發展項目流標，適時重

新招標

中銀香港（０２３８８）大灣區規劃與政策將為香港發展增

添新動力

德基科技（０１３０１）與華潤水泥（０１３１３）簽戰略

合作協議，建商品瀝青混合料生產基地

浙江世寶（０１０５７）華為與公司在汽車轉向領域有商談

合作

英恒科技（０１７６０）附屬金脈與芯力能合作開發新能源

汽車ＤＣ－ＤＣ平台

領展（００８２３）午後停牌，早前據報擬購三座悉尼購物

中心股權

香港電訊（０６８２３）推出服務協助長者使用安心出行，

提供手機優惠計劃

中生製藥（０１１７７）受託人今從市場進一步購５００萬

股股份

澳能建設（０１１８３）附屬就澳門訂立住宅項目電動汽車

充電合約

康聖環球（０９９６０）有意於公開市場進行股份購回

齊合環保（００９７６）設立附屬公司，從事報廢汽車及動

力鋰電池的回收

許家印在盛京銀行（０２０６６）持股量降至不足兩成

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

山水水泥（００６９１）違規漏報中國建材（０３３２３）

持續關連交易

東風（００４８９）１０月銷量跌２１％，商用車降４３％

中國電力（０２３８０）附屬五凌電力發超短券，籌１０億

元人民幣供還債

中鐵（００３９０）石景山隧道事故損失３６７８萬元人民

幣

復旦張江（０１３４９）治療皮炎藥物獲藥監局批准ＩＩ期

臨床試驗；ＦＤＡ０１８抗體偶聯劑臨床試驗完成首例受試

者入組

中集安瑞科（０３８９９）與松下電器共同研發氫能熱電聯

供系統

首長寶佳（００１０３）擬改名為「首佳科技製造有限公司

」

越秀地產（００１２３）１０月合同銷售按年跌２８％至１

０５億元人民幣

中國金茂（００８１７）首１０個月累計簽約銷售金額增８

﹒６％

龍源電力（００９１６）１０月完成發電量按年增長１３﹒

１７％

中航科工（０２３５７）趙宏偉辭任執行董事及總經理職務

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

君實生物（０１８７７）醫紅斑狼瘡產品獲准臨床試驗

旭輝（００８８４）１０月銷售１６２億元人民幣，按年跌

１９％

安山金控（０００３３）否認網上負面謠言，保留採取法律

行動權利

世茂集團（００８１３）與陸家嘴信託合作正常，未有逾期

或面臨延期償付事項

摩比發展（００９４７）執行總裁廖東辭任

正榮地產（０６１５８）１０月合約銷售額按年跌２８﹒１

％

好孩子國際（０１０８６）九個月收入按年升１９﹒５％

佳源國際控股（０２７６８）購回本金合共２０００萬美元

票據

花樣年（０１７７７）１０月銷售額按年跌６２％至２１﹒

０８億元人民幣

雅居樂（０３３８３）１０月預售金額按年跌２７％至１０

９﹒６億元人民幣

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

經歷連續四次調漲後，本輪成品油價格調整擱淺

上海浦東特定區域將比照中關村實行創投稅收優惠政策

市監總局表示特斯拉中國召回９１輛進口Ｍｏｄｅｌ ３

上海證監局聯合市監局規範廣電媒體不當發布證券廣告

中聯辦表示香港在大灣區建設中不可替代，必大有作為

前三季度全國新增減稅降費９１０１億元人民幣

臨港新片區將建設智能網聯汽車千億級產業集群

人行今千億逆回購，全周收水７８００億２０個半月高

國家核安全局表示江蘇連雲港中核田灣核電站機組異常

廣東惠州「限跌令」發威，兩房企售價過低被暫停網簽

廣東表示廣州、深圳租賃房用地佔比原則上不低於１０％

東風汽車將掛牌轉讓東風悅達起亞２５％股份

公安部原副部長孫力軍以涉嫌受賄罪被批捕

據報中原銀行原董事長竇榮興離任兩月後被留置調查

中證協要求券商按月報送自營、資管量化交易數據信息

財新表示監管要求城商行不得再擴展理財業務規模

華為與國藥控股合作，打造醫藥新零售

遭渤銀指控曾收華業石化收益，濟民可信重申不知情

發改委表示各地多措並舉強化蔬菜市場保供穩價

王春英稱首三季直接投資呈淨流入，跨境資金流動平穩

外匯局表示三季度服務貿易逆差３１５億美元

易綱視像參與ＣＯＰ２６金融日活動，籲加強國際協調

百大集團表示花樣年杭州項目公司未按期償還債務本息

深圳表示落實差別化住房信貸政策，嚴控房地產業務風險

長安汽車表示子公司引入寧德時代等參與增資擴股

國稅總局表示已為煤電供熱企業「減退緩」稅１５０億元

國開行設立６７７億人幣專項貸款支持煤炭煤電保供

人行陳雨露稱將更多以負面清單的方式推動金融業開放

邱騰華稱２４０家港企參展，香港成國家雙循環連接平台

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《寶島快訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

台股大幅收升１﹒３％，報１７２９６點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

前壹傳媒行政總裁張劍虹申請保釋被拒

電檢修訂條例及更新指引今日刊憲生效

林鄭拒估算北部都會區成本，不認同要遏抑地價及樓價

港府歡迎終院裁定丁屋政策合憲，將繼續處理丁屋申請

黃錦山再獲委任為版權審裁處副主席

金管局表示１０月底官方外匯儲備資產增加３２億美元

ＥＭＥＡＰ成員央行通過亞洲債券基金推動綠色債券投資

深股通額度全日用３３﹒２２億元；滬股通額度全日淨流出

５﹒４８億元，外資結束六日流入

羅兵咸表示未來五年投入８０億人幣，新增逾２萬工作機會

金融壹賬通與印尼國信銀行達成合作，發展服務數字化

中原ＣＣＬ按周升０﹒０５％，結束５周連跌

Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ夥友和推獨家限時優惠活動延至１２月３

１日

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

外媒指習拜會後可能宣布重開領事館和放鬆簽證限制

傳習拜虛擬峰會將商討領事館重開，中方無進一步消息

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《債務風險》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

世茂（００８１３）股債大跌，公司闢謠未有逾期或延期償付事項

傳華潤置地（０１１０９）等央企國企擬介入佳兆業深圳部分舊改項目

陽光城午後一度倒升，傳逾６億元人民幣私募債獲展期一年；陽光控股創始人辭任興業銀行董事

，或為售股集資鋪路

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《新冠肺炎》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

本港新增１宗輸入確診個案，患者帶變種病毒

港首現Ｄｅｌｔａ＋病毒，患者為英國抵港碧瑤灣居民

據報內地將派專家就通關事宜赴港視察防疫措施

林鄭冀明年２月與內地恢復有規模通關

消息指一旦恢復與內地通關先在深圳口岸試行

匯豐要求所有香港員工接種新冠疫苗

梁子超稱若接種首兩針無問題不建議溝針

薛永恒稱港府全力以赴冀盡快通關，惟暫無時間表

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

