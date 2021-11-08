《師傅教路－黃瑋傑》農夫山泉受惠行業復甦，推動業務雙引擎發展

《師傅教路》今年上半年，中國飲料行業明顯復甦，按國家統計局初步核算數據，上半年飲

料類消費品零售總額為１３５４億元人民幣，同比增長２９﹒２％。作為行業龍頭，農夫山泉

（０９６３３）亦受惠行業復甦。



＊上半年盈利增四成，毛利率升至６１％＊



於截至２０２１年６月３０日止上半年度，農夫山泉實現收益１５１﹒７５億元人民幣，較

去年同期增長３１﹒４％；股東應佔溢利為４０﹒１３億元，增長４０﹒１％；毛利率由去年同

期的５９﹒９％上升１個百分點至６０﹒９％，主要得益產品銷量增加、產品結構變化和對

ＰＥＴ成本的有效控制。

按產品劃分，包裝飲用水產品的收益為８９﹒１９億元，增長２５﹒６％，佔總收益

５８﹒８％；茶飲料產品收益為２１﹒８２億元，增長３６﹒４％，佔總收益１４﹒４％；功能

飲料產品收益為２０﹒０４億元，增長３８﹒４％，佔總收益１３﹒２％；果汁飲料產品收益為

１２﹒２４億元，增長２９﹒９％，佔總收益８﹒１％；其他產品（包括蘇打水飲料、含氣風味

飲料、咖啡飲料、植物酸奶產品及鮮果等農產品）收益為８﹒４６億元，佔總收益５﹒５％。



＊提升現有產品競爭力，不斷豐富產品線＊



展望未來，集團將持續推動飲用水和飲料雙引擎發展的格局，在鞏固和提升現有產品競爭力

的同時，不斷發展和豐富產品線。在包裝用水產品方面，集團相繼推出了「農夫山泉泡茶武夷山

泉水」及「農夫山泉長白雪天然雪山礦泉水」新品；在茶飲料產品方面，集團推出了「青柑普洱

」和「玄米茶」兩款新口味，豐富了「東方樹葉」茶飲料產品線；在功能飲料產品方面，「尖叫

」飲料推出了「等滲」系列新品，專為運動科學補水設計。據介紹，其滲透壓範圍在２５０至

３４０ ｍＯｓｍｏｌ╱Ｌ，與人體體液滲透壓相近，能快速補充人體運動後流失的水分、電解

質和能量。在果汁飲料產品方面，集團將繼續與優質果園深度合作，以鞏固「農夫果園」和「水

溶Ｃ１００」的產品競爭力，並繼續發展「１７﹒５度」和「農夫山泉」ＮＦＣ果汁系列的

１００％非濃縮還原果汁。建議買入價４０﹒５元，目標４４元，止蝕位３８﹒５元。《輝立證

券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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