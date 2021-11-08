《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊

《牛熊志選》恒指連日穿插於２５０００點關口，上周五（５日）下試２４８００點附近，

走勢仍弱。恒指牛熊證資金流情況，截至上周四（４日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約

２億港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約２﹒２３億港元資金淨流出，顯

示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價２４５００點至

２４７９９點之間，累計相當約２９１４張期指合約；熊證街貨主要在收回價２６４００點至

２６６９９點之間累計了相當約１３９１張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至１８﹒２％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒４個波幅點至２０﹒２％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒１個波幅點至２０﹒５％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至

２４﹒７％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升２﹒３個波幅點至３２﹒６％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至３２﹒６％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降２﹒５個波幅點至３１﹒７％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至

１７﹒３％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至２４﹒８％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至１６﹒６％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降０﹒８個波幅點至３５﹒２％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升２﹒３個波幅點至

２４﹒１％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約１﹒５７億

元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行

使價約５１１元至５５０元附近的中期價外條款，實際槓桿約９﹒２倍至９﹒９倍；牛證方面，

資金留意收回價４３２元至４５５元之間的較貼價條款，收回距離約３﹒２％至７﹒９％，槓桿

約１０﹒３倍至２１﹒４倍。另外，比亞迪（０１２１１）相關認購證及牛證期內錄得約

１８９４萬元資金淨流入部署，資金留意行使價３４９元至３９５元附近的中長期及長期價外條

款，實際槓桿約４﹒４倍至５﹒７倍；牛證方面，資金留意收回價２７２元至２８９元之間的較

貼價條款，收回距離約７﹒５％至１３﹒２％，槓桿約６﹒４倍至１０﹒４倍。

至於看淡資金流方面，期內美團（０３６９０）的相關認沽證及熊證合共錄得約６３２萬元

資金淨流入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２２３元至２４７元附近的中

期價外條款，實際槓桿約３﹒５倍至４﹒８倍；熊證方面，資金主要留意收回價２９０元至

３００元附近的條款，收回距離約３﹒４％至６﹒７％，槓桿約１２﹒５倍至１９﹒３倍。《法

興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

