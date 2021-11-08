《一周攻略－周進略》議息結果合理，市場無大反應

《一周攻略》期待已久的議息結果終於出爐，美聯儲上周的決定，簡單歸納為六個字，減買

債，不加息。這個組合，說起來，一點不令人意外，甚至是局方過去兩三季，一直為大家做期望

管理，就是要讓大家不會感到意外的一個決定。



＊減買債，為資產泡沫洩氣＊



可不是嗎？先說減買債。大家都明白，美聯儲買債，作為大規模而持續的量寬動作，完全是

由２００８年金融海嘯所觸發的，完全是非常時期的非常手段。當然，在危機時，央行責無旁貸

，作為最終提供資金的一方，人人缺乏信心，拋售資產不問價，生怕慢人一步，唯有源源不絕的

資金供應，才可以把所有火頭都浸濕，不讓星星之火以燎原。如此一來，卻又衍生一連串問題，

包括有資產或多資產者，明顯受惠於央行把資產價格穩在，甚至刻意營造的升值預期，此一點在

過去１０年，明顯之至，亦令財富分配不平均的情況惡化，繼而影響多個地區的時局，此乃後話

，按下不表。

無論如何，所有人都明白，長此下去，不是辦法，即使無法完全退市縮表，也起碼要有一點

表示，姿態上的動作也是必需，否則，所有投資者單邊押注在資產升值，把資產泡沫催生出來，

再爆破之時，央行恐怕亦無能為力，故此，實在有必要防患於未然，在情況許可之下，盡快主動

為資產泡沫洩氣，也會大家做好期望管理，以免投資者一面倒的押注，造成道德風險和危機。以

此觀之，起碼啟動減買債，是應有之義，即使嚴格而言，目前只是減少買債，不是不買債，更不

是反過來減持，以至縮表退市，但卻是最起碼的一個開始。



＊不加息，讓通脹預期形成＊



另一邊廂，要說不加息。值得留意，之所以有憧憬加息，無論是否今次美聯儲的議息，抑或

在今明兩年之內，主要的觸發點，其實是近幾季以來的所謂通脹預期。之所以要說是所謂通脹預

期，因為當中的性質，嚴格來說是否真正通脹，抑或其他因素，仍有不少疑問。但可以肯定的是

，時間上是由去年第四季開始，隨著疫情受控，原本抑壓了的需求重新陸續出現，但由於疫情下

的正常經濟活動大受打擊，供應不可能一下子到位。

如此意義下的供不應求，非不為也，實不能也，因為一切重新開始，在在需時。但關鍵是，

只要給予足夠時間，其實一切會正常，物價的上漲會放慢，甚至最終扭轉。按此理解，則目前只

能算是正常供求情況之下的相對價格變化，嚴格而言，不是由貨幣供應增長帶動的普遍物價持續

上升，所以不是真正的通脹，這一點，本欄已多次申述，此處不贅。



＊央行不全賣帳，市場選擇解讀＊



更重要的是，美聯儲在多年來，一直希望催生通脹預期，以擺脫金融海嘯以來的低通脹低利

率環境中，大有可能出現的通縮預期。須知道，以貨幣政策而言，控制通脹尚有不少工具，但暫

時所見，一旦形成通縮，則惡性循環不易扭轉。然而，當局多年量寬，又有低息環境，仍然無法

帶來持續在相當水平，例如目標的２％通脹預期。如今難得由疫情帶來的所謂通脹預期，只要足

夠多人相信，則形成預期便是，可以放手讓其多在現水平一會，才有機會達到當局一直希望的效

果，如此亦不必急於一下子壓低之，自然亦無誘因急於加息。

是的，市場中人大可估計甚麼時候加息，但央行當局明顯不賣帳，卻又無損期望管理，皆因

相關的理據，一直存在，只是大家選擇性解讀本身所信的，便不能理解對方立場。反而如今一方

面啟動減買債，另一邊廂暫不加息，即使不是皆大歡喜，起碼是各有取捨。



＊油價獲利回吐，金價突破阻力＊



順此思路，不難發現，美聯儲公布議息結果後，投資者並無太大反應，一來是連續幾季早已

消化，二來是結果合乎期望。當然，過程中，近期亦有一定新變化，例如，早前氣勢如虹的油價

或油股，短期似乎有獲利回吐的壓力，另一邊廂，沉寂一時的金價突破阻力，相信與央行收緊貨

幣政策的程度不算太多有關。暫時看來，港股即使仍然在二萬五附近徘徊，但整固後，第四季餘

下日子仍有望是先低後高。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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