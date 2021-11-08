《套期保值－蕭猷華》恒指２４５００支持大，上望２６５００點

《套期保值》美國勞工部公布就業數據，好過預期，１０月非農新增職位增加５３﹒１萬份

，勝於預期的４５萬份，同時向上修正８、９月份新增職位，８月由１１﹒７萬增加至３６﹒６

萬，９月由１９﹒４萬增加至３１﹒２萬，失業率下跌０﹒２％至４﹒６％，同樣優於預期，就

業數據亮麗，美股再創新高。與此同時，美國眾議院通過拜登的１萬億美元基建方案，包括改善

道路和鐵路交通設施，興建寬頻網絡等，雖然民主黨早前內部分歧，但經過討論後，加上１３名

共和黨人「倒戈」。筆者預期美股走勢仍然向好，雖然美股和港股近月相關性降低，但整體美股

氣氛維持，對港股後市走勢正面。

內地方面，早前動力煤價大幅上升，引發能源危機的憂慮，實施限電限產令，不過近日煤價

大幅下跌，發改委指出，由於煤產量持續增加，日均庫存平均增加１６０萬噸，電廠存煤足夠，

可用２０日，回復正常水平。電荒問題解決，煤價回落，降低生產成本，緩解通脹。

１０月中，全國人大常委會審議反壟斷法修正草案，清晰科企監管規則，緩解市場對政策的

擔憂。此外，恒大事件整體對金融市場的影響可控，預期悲觀情緒可進一步修復。另一方面，內

地１０月官方製造業指數低於５０，預期人行第四季有機會加大刺激力度，降存款準備金機會高

。

恒指上周五（５日）下跌３５４點至２４８７０點，恒指圖表上有機會形成「倒頭肩底」，

「右肩」２４５００點支持強。此外，科網龍頭陸續公布業績，騰訊（００７００）公布１０月

手遊收入按年增加２３﹒３％，創紀錄身高。故此，筆者認為恒指短期反彈機會大，目標

２６５００點。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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