【企業盈喜】東京中央拍賣（１９３９）料中期虧轉盈１１６０萬元

《經濟通通訊社８日專訊》東京中央拍賣（０１９３９）預期，截至今年９月３０日止六個

月公司擁有人應佔綜合溢利淨額約１１６０萬元，而上年同期則錄得應佔綜合虧損淨額約５２０

萬元。該公司解釋業業績好轉主要原因是經濟逐漸復甦，而且集團今年線上拍賣發展取得突破，

以及期內收益按年顯著增加。

該公司預期１１月下旬刊發業績。（ｍｈ）

