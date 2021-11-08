【醫「弱」股】藥明生物跌跌不休，冇貨唔買住？積弱原因何在？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻８日報道》醫藥股負面消息接踵而來，繼高瓴資本上季減持龍頭

醫療股後，新冠口服藥物研發再有新進展，拖累醫藥、疫苗股下跌。藥明生物（０２２６９）半

日瀉逾８％，為表現最差藍籌，兼創逾七個月以來新低；康希諾生物－Ｂ （０６１８５）則插

逾１５％，創近１１個月新低。專家認為，內地基金不問價減持醫藥股是板塊積弱的原因，惟部

分醫藥股的基本面仍然穩健，籲小心選股。



＊新冠口服藥有新進展，醫藥、疫苗股齊捱沽＊



龍頭醫藥股普遍下跌，藥明生物早市最多跌９﹒６７％，低見９２﹒０５元，創今年三月以

來新低；百濟神州（０６１６０）則跌３﹒３７％，報２１７﹒６元。

新冠口服藥物研發再有新進展！美國藥廠輝瑞上周五（５日）表示，病人服用口服藥和另一

種抗病毒藥物後，一個月後的住院和死亡風險比服用假藥丸的組別降低近九成。當中，不足１％

服用口服藥的病人需住院治療。

市場憂慮新冠疫苗需求下降，疫苗股今日全線捱沽。康希諾生物跌幅最顯著，最多急插逾兩

成，半日仍瀉１５﹒２８％，報１６３元；開拓藥業－Ｂ （０９９３９）早段曾瀉近兩成，惟

其後跌幅顯著收窄，半日僅跌約１﹒６３％，報３９﹒２５元；復星醫藥（０２１９６）一度瀉

一成，中生製藥（０１１７７）曾挫近４％。



＊藥明生物上調盈利指引獲大行唱好，惟股價不敵高瓴上季減持同業利淡氣氛＊



藥明生物上周上調今年收入及盈利預測指引，將今年全年收入及盈利增長目標６５％，上調

至７５％；明年收入及盈利增長幅度，則由４０％上調至４５％。

大和引述藥明生物管理層指，公司預料今年來自新冠肺炎產品的收入約３０億元人民幣，佔

全年整體收入約三成；又預期明年來自有關產品收入增至２０億美元（折合約１５５億港元）。

當中，六成收入來自疫苗，四成則來自單抗抗體產品。

藥明生物對前景感樂觀，獲不少大行齊聲唱好股份。其中大摩預期，公司上調盈利預測指引

有助刺激股價，在未來三十日內，有七至八成機率上升，並繼續將其列為行業首選，給予目標價

１７５元，較半日收市價仍有逾８７％潛在升幅。

話雖如此，藥明生物的股價並沒有一如大行預期般造好，單計上周已累瀉近１４％。市場歸

咎於內地基金沽售醫療股拖累板塊氣氛。有「金手指」之稱的高瓴資本，在第三季大幅減持其重

倉的醫藥研發及生產外包（ＣＸＯ）股份，包括泰格醫藥（０３３４７）和凱萊英醫藥

（深：００２８２１），高瓴亦同時退出兩股的十大流通股東。市場估計，高瓴減持ＣＸＯ股份

的原因，是股價在過去兩年累計升幅顯著及估值過高，因而獲利離場。



＊溫傑：藥明生物基本面穩健，疫苗股不宜吼＊



光大新鴻基財富管理策略師溫傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，內地多家持有藥明生物的基金年內帳面錄得嚴重虧損，即使它們早年於

低位持貨，但仍普遍選擇獲利離場，故出現不問價沽貨的情況。不過，他對藥明生物前景仍然樂

觀，尤其公司上調收入及盈利預測指引，反映公司基本面穩健。他建議高位持貨者繼續持有，短

期有望回升至１００元以上；未持有的，則宜待股價喘穩後才入市。

溫傑相對看淡疫苗股前景。他表示，隨着新冠口服藥面世，疫苗的需求高峰已過；加上新冠

病毒不停變種亦減弱疫苗的效力，故單靠疫苗維持業務增長的藥企並不健康、且可持續性較低，

不建議散戶買入疫苗股。

