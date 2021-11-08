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即市新聞

08/11/2021 17:00

《盤後部署》多項數據反映恒指呈弱勢，料２５８００點有阻力

　　　《經濟通通訊社８日專訊》上周五（５日）美股的中概科技股繼續走低，本日恒指低開
１２６點報２４７４３點。其後科技股跌幅擴大，加上藥明（０２２６９）、舜宇
（０２３８２）及汽車股拖低恒指，一度低見２４６３３點，跌２３７點。其後科技股跌幅收窄
，最終恒指收報２４７６３點，跌１０６點或跌０﹒４３％，主板成交１２１９﹒４０億元。國
企指數報８７９３點，跌２７點或跌０﹒３１％。恒生科技指數報６１９３點，跌８２點或跌
１﹒３２％。
　　Ａ股造好。上證綜合指數報３４９８點，升７點或升０﹒２０％，成交４２１９﹒６８億元
人民幣。深證成份指數報１４５０８點，升４６點或升０﹒３２％，成交２９３５﹒８５億元人
民幣。

＊可造淡體品股＊

　　本日港股走低逾百點，筆者短線對恒指看法偏淡。
　　首先，多項大市數據反映恒指走勢弱勢。第一，自１１月起港股上升比例從未超過５０％；
第二，截至上星期五止，中線市寬（股價高於５０天線比率為３３﹒４％），反映港股普遍呈弱
勢；第三，科技股缺乏反彈動力。第四，房地產困局正在發酵，目前地方政府正全力解決問題，
惟短期市場氣氛勢必續受影響。
　　筆者料大市短線回升動力依然不足，短線阻力約為２５８００點，支持為約為２４０００點

　　此外，筆者建議大家可造體品股淡倉，因近期沽空資金增加，以及見市場參與者上升，均為
不利後市股價的訊號。（ｋｓ）

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