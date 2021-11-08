【國際要聞】英國外相訪東南亞三國，商討經濟與安全合作

《經濟通通訊社８日專訊》英國外相卓慧思周日抵達馬來西亞，展開一周的東南亞三國之行
，隨後會訪問泰國和印尼。在英、美、澳三國締結ＡＵＫＵＳ引起東盟警惕後，卓慧思此行試圖
促進與東南亞的經濟與安全合作。
而在英國國內，《星期日泰晤士報》指執政保守黨疑推薦捐款人出任上議院議員，質疑是收
受政治獻金。首相約翰遜否認，但保守黨現時民意支持度已跌至３７％，僅比工黨領先１個百分
點。（ｊｆ）
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