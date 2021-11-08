《經濟通通訊社８日專訊》日本央行（ＢＯＪ）公布１０月貨幣政策會議要點，指出日本仍
未達到２％的通脹目標，沒有必要改變貨幣寬鬆政策，因此無需與各國央行步調一致加息。
ＢＯＪ於上月底開會後決定維持０﹒１厘基準利率，及１０年期國債孳利率曲線０％定錨目
標不變。也有意見擔憂，通脹上升影響日本整體經濟，應營造條件令上漲的原料價格，轉移至銷
售價格上。亦有意見認為政府應支持家庭消費，企業亦應力爭加薪酬。（ｊｆ）
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08/11/2021 15:28
【外圍經濟】日本央行公布１０月會議要點，維持貨幣寬鬆政策立場
《經濟通通訊社８日專訊》日本央行（ＢＯＪ）公布１０月貨幣政策會議要點，指出日本仍
未達到２％的通脹目標，沒有必要改變貨幣寬鬆政策，因此無需與各國央行步調一致加息。
ＢＯＪ於上月底開會後決定維持０﹒１厘基準利率，及１０年期國債孳利率曲線０％定錨目
標不變。也有意見擔憂，通脹上升影響日本整體經濟，應營造條件令上漲的原料價格，轉移至銷
售價格上。亦有意見認為政府應支持家庭消費，企業亦應力爭加薪酬。（ｊｆ）
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