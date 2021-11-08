《台股攻略－黃振宇》鋼鐵航運大升，台股可望再創新高

《台股攻略》美國上周五（５日）公布１０月非農就業人數上升及１０月失業率下降，美股
再創新高，消息刺激台股今日（８日）高開，半導體權值股、鋼鐵及航運股領漲，指數以高位
１７４１５點收市，升１１８點，突破１７４００點關口，成交金額為３７３６﹒４７億元（新
台幣．下同）。
電子權值股方面，台積電收６０２元，升０﹒４％；聯電收６２﹒５元，升３﹒５％；日月
光投控收１０５﹒５元，升５﹒９％；聯發科收９８０元，升４﹒３％；大立光及廣達分別升
２﹒２％及１﹒９％。美國眾議院上周通過約１﹒２兆美元的基礎建設支出案，將用於公路、橋
樑及公共運輸等，帶動台股鋼鐵板塊造好，中鋼收３４﹒４元，升４％；大成鋼、彰源及運錩漲
停，中鴻、海光、春源、春雨、燁輝、聚亨、志聯、新鋼及佳大均升超過４％。航運板塊強勢，
貨櫃三雄的長榮第三季稅後純利８０１﹒３８億元，創歷史新高，收１２４元，升８﹒８％；萬
海收１９０元，升６﹒８％；陽明以漲停價１１８元作收，。物流貨攬業三雄的中菲行、台驊投
控及捷迅均升１﹒７％至４﹒３％；散裝航運的裕民、慧洋─ＫＹ、四維航、正德、榮運、新興
、中航及志信等１２隻股份均升１﹒５％至４﹒６％。元宇宙概念股的宏達電、威盛、位速及威
鋒電子紛紛漲停，鈺創升超過８％。金屬機殼大廠可成受惠折舊費用降低及產品組合優化等效益
，其第三季毛利率達３５﹒４％，創１１季新高，稅後純利達２０﹒１億元，按年增２﹒５４倍
。記憶體廠旺宏受惠唯讀記憶體（ＲＯＭ）的出貨旺季帶動，其１０月總收入達５７﹒１５億元
，按年增４８﹒８％，續創單月新高。
隨著美國勞動市場逐漸復甦，市場投資氣氛樂觀，台股近期衝高，指數有望挑戰９月份高位
１７６３４點，投資者可關注受惠市場需求的鋼鐵股份及低位轉勢的航運股份。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》
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