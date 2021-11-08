《窩輪豪情－梁業豪》本周好友須特別努力守關

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為非必需性消費

業、必需性消費業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現

為中國旺旺（００１５１）、銀河娛樂（０００２７）與華虹半導體（０１３４７），可用作買

入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考

的股票，則宜首選建設銀行（００９３９）、再鼎醫藥（０９６８８）與藥明生物

（０２２６９）。

再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為非必需性消費業、必需性消費業與工業。

此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為銀河娛樂、中國旺旺與九

龍倉置業（０１９９７），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關

認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選再鼎醫藥、藥明生物與新地

（０００１６）。

恒指上周於陰陽燭周線圖上錄得連續第二支陰燭，證明市勢的確已經轉弱。早前指數曾經嘗

試升破保歷加通道頂部阻力，可惜無功而回。本欄認為，淡友如欲將大市進一步推低，本周會是

最佳時機。換言之，好友若能於本周末前成功阻止大市的跌幅顯著擴大，其後市況便有轉機。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

