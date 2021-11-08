《談國論企－黎偉成》中國進口原料價暴漲通脹有壓

《談國論企》中國的進出口在２０２１年前１０個月輸入的原料、原材料等來價普遍暴漲，

不僅進口量有明顯縮減，加大入口通貨壓力，及推高生產物價ＰＰＩ和居民消費價格ＣＰＩ，連

同美國死硬製造的以芯片為主的全球供應鏈短缺，和惡疫使海上運輸樽頸等困，皆可能對經濟社

會造成若干負面影響，為需要注意和化解的問題。

但高技術高設備等產品為主等一般貿易主項，出口和進口普見快速的增長，尤為難得的是傳

統加工貿易，亦相對穩增，顯政府以新與舊、資金密集和勞工密集等雙結合的工貿政策，取得持

續性的優異成績。



＊輸美大增添貿盈顯美對華貿戰大失敗＊



來自中國海關總署所發布的資料，中國的進出口貿易於２０２１年１０月份達３﹒３４萬億

元（人民幣．下同），同比增長１７﹒８％，較９月份３﹒５３萬億元的１５﹒４％升幅多增

２﹒４個百分點，使進出口於１－１０月份累計３１﹒６７萬億元同比增２２﹒２％，此因出口

於是月達１﹒９４萬億元的增幅高達２０﹒３％所致，而進口１﹒４萬億元的升幅僅為

１４﹒５％，表現比較弱。

我對整體進出口貿易之評，重點有（一）當然先論進口，理由為此項所面對有待化解的問題

頗不少，特別是（Ｉ）能源類１－１０月份（下同）的進口，其中（ｉ）原油的進口均價增幅最

大，每噸達３１２８﹒３元同比飆升３５﹒６％，是為進口量４﹒２５億噸比上年同期減少

７﹒２％的重要原因，和（ｉｉ）成品油均價每噸３８９３﹒６元亦大增３３﹒８％，故進口量

２２３３﹒６萬噸，亦下跌７﹒１％，但（ｉｉｉ）天然氣進口量９９０７﹒４萬噸，同比增長

２２﹒３％，會因均價僅增１１﹒２％至２５８４﹒４而低於石油及成品油之所致。（ｉｖ）煤

的每噸均價６２１﹒２元，同比增長２７﹒１％，故進口量２﹒５７億噸尚溫和增長１﹒９％。

屬原材料的（ｖ）鋼材，每噸均價８３０２﹒１元同比飆升４６﹒４％，亦使進口量

１１８４﹒３萬噸大減３０﹒３％，（ｖｉ）未鍛軋銅每噸均價６﹒０７萬元，同比增

３７﹒４％，故進口量４４２﹒９萬噸減少２１％，亦不足稱奇。

由是可見，原料及原材料進口量普見回落，乃受均價每多大升的壓力，而這與惡疫有關，因

：疫情續嚴峻，使礦業生產放慢，但美歐多個西方國家卻仍重啟社會使需求突增，導致商品生產

供應不足而成本價漲；惡疫亦使海上運輸出現嚴重樽頸的惡況，付貨期不準，各類供生產和消費

物資當然供不應求。美國攬炒中國而禁止若干高技術芯片輸華，惡效使包括美國在內的全球供應

鏈短缺，亦為其中負面因素。

惹人注目的是（ｖｉｉ）大豆，進口均價每噸３５３１元，漲３０﹒２％，進口量７９０８

萬噸同比得減５％。此使中國未能如願購買更多美國大豆。

至於（ＩＩ）高技術產品的進口，特別是機電產品進口６﹒０１萬億元，同比增長

１３﹒６％，其中集成電路進口５２７９﹒９億個，同比增２１﹒３％，涉資２﹒２５億元升

１４％；汽車（包括底盤）７９﹒８萬輛增１１﹒９％，涉資２８８０﹒７億元增１７﹒２％。

佳況。



＊高技術及勞工密集出口皆增兩條腿走路＊



再看（二）中國與各主要市場的雙邊貿易，無疑增長持續放緩，惟這是２０２０年初的比較

基礎因疫情而偏低之所致，整體是屬於可以接受的穩中較快發展，特別是（１）對美國進出口，

於２０２１年１－１０月份累計３﹒９５萬億元同比增長２３﹒４％，相對於１－９月份

３﹒５２１萬億元同比增長２４﹒９％，實際仍是高增長。中國於１－１０月份對美的出口

３﹒０１萬億元增２１﹒８％和（ｉｉ）進口美國貨９３６７億元升２８﹒９％，對美仍有貿易

順差２﹒０８萬億元，同比大增１８﹒９％。

重申：「混世魔王」特朗普單邊對華輸美商品加徵關稅，未生遏制和壓華之效，反而美國人

民在惡疫衝擊底下得增價廉物美的中國貨，拜登保特特朗普劣策，差矣！

至於中國對另四個主要市場的雙邊貿易，於１－１０月份的增幅同樣比對上的多月份有所放

緩，如（ＩＩ）對東盟的進出口４﹒５５萬億元，同比增長２０﹒４％，而１－９月份為

２１﹒１％，其中對東盟出口２﹒５萬億元同比增長１９﹒１％，續為中國最大貿易夥伴，次席

者（ＩＩＩ）歐盟，進出口４﹒３４萬億元同比增１９﹒１％，輸歐商品２﹒６９萬億元上升

２３﹒４％，（ＩＶ）對日本進出口１﹒９８萬億元增１０﹒８％。

要指出，中國的（三）出口商品結構有重大的改進，強化對發達國家和正在冒起的國家或地

區銷售能力，特別是機電產品的出口於２０２１年１－１０月份累計１０﹒３萬億元，同比增長

２２﹒４％，於整體進出口貿易佔比５８﹒９％；其中自動數據處理設備及其零部件出口同比增

１２﹒１％，手機、汽車分增１３﹒７％與１﹒１１倍。

此為國家多年來積極扶持企業不斷提升商品和服務質素、強化研發創新等政策，至今取得良

性成效。相信在５Ｇ以至６Ｇ新年代推動在全國智能化的發展，今後會在世界各地市場爭取更多

高技術、高服務的市場。

同樣重要的，當然是（四）以勞工密集的製造業產品出口於前１０個月同比增長１０。％。

中國有數以億計的勞動人口，無疑有頗不少可以參與高技術製造業和高技術服務業的生產，但仍

有相當部分要在勞工密集工業就業，「兩條腿走路」，正確。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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