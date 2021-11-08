《異動股》輝瑞新冠藥效果佳，騰盛博藥瀉兩成四，康希諾挫一成七

《經濟通通訊社８日專訊》騰盛博藥（０２１３７）現價跌２３﹒６２％，報１９﹒４元，

該股成交約４３萬股，涉資８７２萬元，最低見１８﹒５元。

輝瑞上星期五（５日）發表研究的初步結果，顯示病人服用旗下口服藥和另一種抗病毒藥物

後，一個月後的住院和死亡風險比服用假藥丸的組別降低８９％。此外，服用輝瑞口服藥的病患

中，不到１％的患者仍需要住院治療。

市場憂慮新冠疫苗需求下降，相關概念股普跌。康希諾（０６１８５）跌１７﹒２％，報

１５９﹒３元；開拓藥業（０９９３９）跌１４﹒９１％，報３３﹒９５元；復星醫藥

（０２１９６）跌８﹒４１％，報３３﹒２元。

現時，恒生指數報２４６９９，跌１７１點或跌０﹒６９％，主板成交９２﹒２１億元。國

企指數報８７６６，跌５４點或跌０﹒６２％。恒生科技指數報６２０９，跌６６點或跌

１﹒０６％。

即月期指新報２４６７１，跌１９７點，低水２８點。即月國指期貨報８７７１，跌７２點

，高水５點。即月科指期貨新報６２１６，跌５９點，高水６點。

上證綜合指數報３４８９，跌２點或跌０﹒０６％，成交４０２﹒６２億元人民幣。

深證成份指數報１４４２８，跌３４點或跌０﹒２４％，成交２６６﹒１０億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰盛博藥（０２１３７） １９﹒４元 跌２３﹒６２％

康希諾（０６１８５） １５９﹒３元 跌１７﹒２％

開拓藥業（０９９３９） ３３﹒９５元 跌１４﹒９１％

復星醫藥（０２１９６） ３３﹒２元 跌８﹒４１％

藥明生物（０２２６９） ９３﹒２元 跌８﹒５４％

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（ｋｓ）

