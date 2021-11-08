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08/11/2021 09:36

《異動股》輝瑞新冠藥效果佳，騰盛博藥瀉兩成四，康希諾挫一成七

　　《經濟通通訊社８日專訊》騰盛博藥（０２１３７）現價跌２３﹒６２％，報１９﹒４元，
該股成交約４３萬股，涉資８７２萬元，最低見１８﹒５元。
　　輝瑞上星期五（５日）發表研究的初步結果，顯示病人服用旗下口服藥和另一種抗病毒藥物
後，一個月後的住院和死亡風險比服用假藥丸的組別降低８９％。此外，服用輝瑞口服藥的病患
中，不到１％的患者仍需要住院治療。
　　市場憂慮新冠疫苗需求下降，相關概念股普跌。康希諾（０６１８５）跌１７﹒２％，報
１５９﹒３元；開拓藥業（０９９３９）跌１４﹒９１％，報３３﹒９５元；復星醫藥
（０２１９６）跌８﹒４１％，報３３﹒２元。
　　現時，恒生指數報２４６９９，跌１７１點或跌０﹒６９％，主板成交９２﹒２１億元。國
企指數報８７６６，跌５４點或跌０﹒６２％。恒生科技指數報６２０９，跌６６點或跌
１﹒０６％。
　　即月期指新報２４６７１，跌１９７點，低水２８點。即月國指期貨報８７７１，跌７２點
，高水５點。即月科指期貨新報６２１６，跌５９點，高水６點。
　　上證綜合指數報３４８９，跌２點或跌０﹒０６％，成交４０２﹒６２億元人民幣。
　　深證成份指數報１４４２８，跌３４點或跌０﹒２４％，成交２６６﹒１０億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰盛博藥（０２１３７）　　１９﹒４元　跌２３﹒６２％
　　康希諾（０６１８５）　　１５９﹒３元　　跌１７﹒２％
　　開拓藥業（０９９３９）　３３﹒９５元　跌１４﹒９１％
　　復星醫藥（０２１９６）　　３３﹒２元　　跌８﹒４１％
　　藥明生物（０２２６９）　　９３﹒２元　　跌８﹒５４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｓ）

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