《異動股》金沙升逾７％，澳門政府料明年賭收達１３００億澳門元

《經濟通通訊社８日專訊》金沙（０１９２８）現價升７﹒４８％，報１８﹒４元，該股成
交約８５８萬股，涉資１﹒５８億元。
澳門政府行政長官辦公室向立法會提交２０２２年財政年度預算案，估計明年博彩收入為
１３００億澳門元，與當地估計今年賭收達１３００億元一樣，估計明年的博彩特別稅收為
４５５億澳門元。預算亦維持原有逾２０４億澳門元的惠民措施，包括現金分享。
賭股全線向上，銀娛（０００２７）升５﹒９６％，報４４﹒４５元，以現價計，該股暫連
升３日，累計升幅７﹒１１％；澳博（００８８０）升６﹒０３％，報５﹒９８元，以現價計，
該股暫連升２日，累計升幅７﹒５５％；永利澳門（０１１２８）升５﹒４４％，報７﹒１７元
。
現時，恒生指數報２４７３９，跌１３０點或跌０﹒５３％，主板成交１７１﹒５５億元。
國企指數報８７７７，跌４３點或跌０﹒５０％。恒生科技指數報６２０３，跌７３點或跌
１﹒１７％。
即月期指新報２４６９７，跌１７１點，低水４３點。即月國指期貨報８７７４，跌６９點
，低水３點。即月科指期貨新報６２０６，跌６９點，高水３２點。
上證綜合指數報３４８９，跌１點或跌０﹒０６％，成交８２０﹒４４億元人民幣。
深證成份指數報１４４５４，跌８點或跌０﹒０６％，成交１２２１﹒０８億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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金沙（０１９２８） １８﹒４０元 升７﹒４８％
銀娛（０００２７） ４４﹒４５元 升５﹒９６％
澳博（００８８０） ５﹒９８元 升６﹒０３％
永利澳門（０１１２８） ７﹒１７元 升５﹒４４％
美高梅（０２２８２） ５﹒５５元 升８﹒４０％
新濠（００２００） １０﹒７０元 升７﹒００％
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（ｈｃ）
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