《異動股》金沙升逾７％，澳門政府料明年賭收達１３００億澳門元

《經濟通通訊社８日專訊》金沙（０１９２８）現價升７﹒４８％，報１８﹒４元，該股成

交約８５８萬股，涉資１﹒５８億元。

澳門政府行政長官辦公室向立法會提交２０２２年財政年度預算案，估計明年博彩收入為

１３００億澳門元，與當地估計今年賭收達１３００億元一樣，估計明年的博彩特別稅收為

４５５億澳門元。預算亦維持原有逾２０４億澳門元的惠民措施，包括現金分享。

賭股全線向上，銀娛（０００２７）升５﹒９６％，報４４﹒４５元，以現價計，該股暫連

升３日，累計升幅７﹒１１％；澳博（００８８０）升６﹒０３％，報５﹒９８元，以現價計，

該股暫連升２日，累計升幅７﹒５５％；永利澳門（０１１２８）升５﹒４４％，報７﹒１７元

。

現時，恒生指數報２４７３９，跌１３０點或跌０﹒５３％，主板成交１７１﹒５５億元。

國企指數報８７７７，跌４３點或跌０﹒５０％。恒生科技指數報６２０３，跌７３點或跌

１﹒１７％。

即月期指新報２４６９７，跌１７１點，低水４３點。即月國指期貨報８７７４，跌６９點

，低水３點。即月科指期貨新報６２０６，跌６９點，高水３２點。

上證綜合指數報３４８９，跌１點或跌０﹒０６％，成交８２０﹒４４億元人民幣。

深證成份指數報１４４５４，跌８點或跌０﹒０６％，成交１２２１﹒０８億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金沙（０１９２８） １８﹒４０元 升７﹒４８％

銀娛（０００２７） ４４﹒４５元 升５﹒９６％

澳博（００８８０） ５﹒９８元 升６﹒０３％

永利澳門（０１１２８） ７﹒１７元 升５﹒４４％

美高梅（０２２８２） ５﹒５５元 升８﹒４０％

新濠（００２００） １０﹒７０元 升７﹒００％

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（ｈｃ）

