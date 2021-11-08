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08/11/2021 09:46

《異動股》金沙升逾７％，澳門政府料明年賭收達１３００億澳門元

　　《經濟通通訊社８日專訊》金沙（０１９２８）現價升７﹒４８％，報１８﹒４元，該股成
交約８５８萬股，涉資１﹒５８億元。
　　澳門政府行政長官辦公室向立法會提交２０２２年財政年度預算案，估計明年博彩收入為
１３００億澳門元，與當地估計今年賭收達１３００億元一樣，估計明年的博彩特別稅收為
４５５億澳門元。預算亦維持原有逾２０４億澳門元的惠民措施，包括現金分享。
　　賭股全線向上，銀娛（０００２７）升５﹒９６％，報４４﹒４５元，以現價計，該股暫連
升３日，累計升幅７﹒１１％；澳博（００８８０）升６﹒０３％，報５﹒９８元，以現價計，
該股暫連升２日，累計升幅７﹒５５％；永利澳門（０１１２８）升５﹒４４％，報７﹒１７元

　　現時，恒生指數報２４７３９，跌１３０點或跌０﹒５３％，主板成交１７１﹒５５億元。
國企指數報８７７７，跌４３點或跌０﹒５０％。恒生科技指數報６２０３，跌７３點或跌
１﹒１７％。
　　即月期指新報２４６９７，跌１７１點，低水４３點。即月國指期貨報８７７４，跌６９點
，低水３點。即月科指期貨新報６２０６，跌６９點，高水３２點。
　　上證綜合指數報３４８９，跌１點或跌０﹒０６％，成交８２０﹒４４億元人民幣。
　　深證成份指數報１４４５４，跌８點或跌０﹒０６％，成交１２２１﹒０８億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙（０１９２８）　　　１８﹒４０元　升７﹒４８％
　　銀娛（０００２７）　　　４４﹒４５元　升５﹒９６％
　　澳博（００８８０）　　　　５﹒９８元　升６﹒０３％
　　永利澳門（０１１２８）　　７﹒１７元　升５﹒４４％
　　美高梅（０２２８２）　　　５﹒５５元　升８﹒４０％
　　新濠（００２００）　　　１０﹒７０元　升７﹒００％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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