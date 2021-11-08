【恒大困局】恒大再減持恒騰網絡（１３６）２億股，套現逾４億元

《經濟通通訊社８日專訊》根據聯交所資料顯示，中國恒大（０３３３３）於今日繼續減持

恒騰網絡（００１３６）２萬股或２﹒１６％，每股平均價２﹒０３６５元，套現４﹒０７億元

，最新持股量降至２０﹒８２％。

恒大於上周四（４日）及周五（５日）連續兩日減持恒騰網絡合共３﹒３億股，套現

７﹒１７億元。（ｂｉ）

