【進博會】上海國資交易團在進博會上意向採購金額再創新高

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海交易團國資分團昨日（７日）舉行進博

會意向採購集中簽約儀式。今年上海國資分團已達成意向採購訂單１１４筆，涉及金額３０﹒８

億美元，採購金額再創新高。

上海市國資委主任白廷輝表示，今年上海國資分團採購品類眾多，包括高端智能裝備、生物

醫藥、消費品、化妝品、食品等，其中高端智能裝備、生物醫藥的採購金額佔到總額的５５％以

上。

