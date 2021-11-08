【進博會】輝瑞中國與國內多個互聯網醫療平台開展合作

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》輝瑞中國周六（６日）在第四屆進博會上，

與圓心科技、思派健康科技、好大夫在線、推想醫療、貝貝粒等國內互聯網醫療平台簽署創新戰

略合作協議，並展示了一系列數字化醫療解決方案，涉及疾病篩查、診斷治療、用藥可及性、支

付、隨訪、疾病教育等全周期管理等。

其中，輝瑞中國與圓心科技將在乳腺、泌尿等領域合作，共同構建院外綜合患者服務閉環，

以最大限度滿足患者就診後對優質醫療服務的需求。

輝瑞中國與思派健康科技將從患者全病程管理需求出發，為腫瘤患者帶來更便捷、多樣化、

個性化的醫療健康服務。

此外，輝瑞中國與好大夫在線將在腫瘤領域的科普患教、直播義診等方面展開深度的合作，

進一步提升大眾對腫瘤疾病的科學認知。

輝瑞中國與ＡＩ醫療科技公司推想醫療則將基於人工智能識圖，聚焦腫瘤篩查，尤其是肺癌

早篩，共同探索人工智能「篩、診、治、管」創新解決方案。

輝瑞中國與貝貝粒的合作將根據母嬰用戶群體的切實醫療健康需求，從產後母嬰健康教育、

新生兒保健等領域為母嬰群體提供全面的醫療健康服務，助力母嬰全程健康保障，目前雙方已在

疫苗領域開啟探索合作。

