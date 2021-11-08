  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/11/2021 15:07

【進博會】輝瑞中國與國內多個互聯網醫療平台開展合作

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》輝瑞中國周六（６日）在第四屆進博會上，
與圓心科技、思派健康科技、好大夫在線、推想醫療、貝貝粒等國內互聯網醫療平台簽署創新戰
略合作協議，並展示了一系列數字化醫療解決方案，涉及疾病篩查、診斷治療、用藥可及性、支
付、隨訪、疾病教育等全周期管理等。　
　　其中，輝瑞中國與圓心科技將在乳腺、泌尿等領域合作，共同構建院外綜合患者服務閉環，
以最大限度滿足患者就診後對優質醫療服務的需求。
　　輝瑞中國與思派健康科技將從患者全病程管理需求出發，為腫瘤患者帶來更便捷、多樣化、
個性化的醫療健康服務。
　　此外，輝瑞中國與好大夫在線將在腫瘤領域的科普患教、直播義診等方面展開深度的合作，
進一步提升大眾對腫瘤疾病的科學認知。
　　輝瑞中國與ＡＩ醫療科技公司推想醫療則將基於人工智能識圖，聚焦腫瘤篩查，尤其是肺癌
早篩，共同探索人工智能「篩、診、治、管」創新解決方案。
　　輝瑞中國與貝貝粒的合作將根據母嬰用戶群體的切實醫療健康需求，從產後母嬰健康教育、
新生兒保健等領域為母嬰群體提供全面的醫療健康服務，助力母嬰全程健康保障，目前雙方已在
疫苗領域開啟探索合作。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話08/11/2021
【騰訊預測】騰訊上季料多賺逾1%手遊收入放緩，元宇宙概念看俏
財經熱話08/11/2021
【醫「弱」股】藥明生物跌跌不休　冇貨唔買住？積弱原因何在？
財經熱話08/11/2021
領展收購澳洲零售物業權益　大行關注長期租金表現
財經熱話08/11/2021
航空股全線急升　否極泰來？
市場動向08/11/2021
廣州建「三中心、一標杆、一高地」 天河CBD租金穩中有升
FOCUS08/11/2021
【FOCUS】共和黨重奪維珍尼亞州　拜登無力抵擋風暴
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金