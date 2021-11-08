《娥姐錦囊－張賽娥》撤最惠國待遇影響微，加強競爭優勢最實際

《娥姐錦囊》中國海關近日證實，歐盟、英國、加拿大等３２國下月１日起不再給予中國「

最惠國」關稅優惠待遇（ＧＳＰ），因早在預期之內，相信對中國出口衝擊不會太大，而疫情下

，中國生產優勢依然突出，勞動密集產業未必會急速撤離，當然「全球化」貿易制度瓦解，改為

「地區化」及「雙邊式」經貿合作，中國難免吃虧，但在新形勢下，中國長遠也要升級，進一步

提高市場競爭力，以加強議價能力。

隨著中國晉升為全球第二大經濟體，人均收入提高，發達國家取消對中國的最惠國待遇，在

意料之內，此前美國亦威脅要調高中國關稅，有關談判至今仍然持續。不少人擔心勞工密集及利

潤低產業，將加速撤離內地，事實上，疫情前，不少輕工業已遷往印尼等東南亞國家，但疫情後

，它們紛紛回流內地，雖然部分產業可能在疫後再撤走，但中國始終享有生產優勢，未來內地有

需要升級，生產較高價的優質產品，以便在有需要時將新增成本轉嫁予客戶。

今次多國聯手取消中國關稅優惠，被認為突顯了「全球化」貿易制度瓦解，不少歐美國家都

視「全球化」為本土失業率上升的元兇，投訴只有中國得益，因而轉向「地區化」及「雙邊式」

經貿合作，中國似乎成為眾矢之的，但內地既有強勁生產優勢，又擁有龐大市場，各國都不願撕

破臉，預料雙方將鬥而不破。

商務部上周發布通知，部署做好市場保供穩價工作，呼籲民眾「儲存一定數量的生活必需品

」，以應對「突發情況」，惹來備戰等猜測。我估計今次公告與近日出現天災、停電、菜價上漲

及封城等因素有關，而非預示短期內會打仗，當前政局未致太緊張，相信大家也明白人心工程比

武力更重要。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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