【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒７億人幣，回吸騰訊再沽藥明

《經濟通通訊社８日專訊》恒指低開１２６點，報２４７４３點。最高跌３２點報
２４８３７點，最低跌２３６點報２４６３３點。恒指收報２４７６３點，跌１０６點或
０﹒４３％。
按額度計算，北水全日淨流入１﹒７億元人民幣，減少９１﹒２％。騰訊控股
（００７００）、海底撈（０６８６２）、恒騰網絡（００１３６）；淨賣出最多的依次是藥明
生物（０２２６９）、美團（０３６９０）、工商銀行（０１３９８）。
主板成交１２１９﹒４億元減少５％。其中港股通成交２７７﹒９億元，佔總成交
２２﹒８％。
騰訊控股跌０﹒７７％報４６３﹒８元，北水淨買入１０﹒４億元。海底撈升４﹒７５％報
２２﹒０５元，北水淨買入２﹒４億元。恒騰網絡升０﹒９９％報２﹒０５元，北水淨買入
０﹒８億元。藥明生物跌８﹒６４％報９３﹒１元，北水淨賣出８﹒３億元。美團跌２﹒０２％
報２７１﹒２元，北水淨賣出７﹒４億元。工商銀行升０﹒９５％報４﹒２３元，北水淨賣出
２﹒２億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １０﹒４２
海底撈 （０６８６２） ２﹒４４
恒騰網絡 （００１３６） ０﹒８２
贛鋒鋰業 （０１７７２） ０﹒４９
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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藥明生物 （０２２６９） －８﹒３５
美團 （０３６９０） －７﹒４２
工商銀行 （０１３９８） －２﹒２２
建設銀行 （００９３９） －２﹒０１
東岳集團 （００１８９） －１﹒７８
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