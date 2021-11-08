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08/11/2021 17:43

【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒７億人幣，回吸騰訊再沽藥明

　　《經濟通通訊社８日專訊》恒指低開１２６點，報２４７４３點。最高跌３２點報
２４８３７點，最低跌２３６點報２４６３３點。恒指收報２４７６３點，跌１０６點或
０﹒４３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１﹒７億元人民幣，減少９１﹒２％。騰訊控股
（００７００）、海底撈（０６８６２）、恒騰網絡（００１３６）；淨賣出最多的依次是藥明
生物（０２２６９）、美團（０３６９０）、工商銀行（０１３９８）。
　　主板成交１２１９﹒４億元減少５％。其中港股通成交２７７﹒９億元，佔總成交
２２﹒８％。

　　騰訊控股跌０﹒７７％報４６３﹒８元，北水淨買入１０﹒４億元。海底撈升４﹒７５％報
２２﹒０５元，北水淨買入２﹒４億元。恒騰網絡升０﹒９９％報２﹒０５元，北水淨買入
０﹒８億元。藥明生物跌８﹒６４％報９３﹒１元，北水淨賣出８﹒３億元。美團跌２﹒０２％
報２７１﹒２元，北水淨賣出７﹒４億元。工商銀行升０﹒９５％報４﹒２３元，北水淨賣出
２﹒２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　１０﹒４２
　　海底撈　　（０６８６２）　　　　　　２﹒４４
　　恒騰網絡　（００１３６）　　　　　　０﹒８２
　　贛鋒鋰業　（０１７７２）　　　　　　０﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　－８﹒３５
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－７﹒４２
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　－２﹒２２
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－２﹒０１
　　東岳集團　（００１８９）　　　　　－１﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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