《美元走勢－羅明立》歐元區零售銷售遜預期，可候高沽歐元

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒６３ １１３﹒６７ １１３﹒４３

歐元╱美元 １﹒１５６６ １﹒１５６９ １﹒１５５３

英鎊╱美元 １﹒３４８８ １﹒３４９４ １﹒３４７２

美元╱瑞郎 ０﹒９１３３ ０﹒９１３８ ０﹒９１２０

美元╱港元 ７﹒７８５４ ７﹒７８５７ ７﹒７８２５

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《美元走勢》美聯儲上周四（４日）宣布本月開始削減債券購買計劃，刺激美元向好。到周

五（５日），美國９月非農就業人數增加５３﹒１萬，好過預期的４２﹒５萬，而失業率亦輕微

下降至４﹒６％，時薪增長則符合預期。此外美國國會眾議院最終通過１﹒２萬億美元基建法案

，待總統拜登簽署便生效，消息利好美元，美匯指數衝高至９４﹒６０，但高位有反覆。

同日歐元區公布的９月零售銷售不升反跌，按月跌０﹒３％，差過預期；加拿大１０月失業

率由６﹒９％下降至６﹒７％，就業人數增加３﹒１２萬，不及預期。近期原油價格波幅加劇，

ＯＰＥＣ＋不願額外增產可能觸發美國釋出石油儲備，油價在高位仍會反覆，估計仍然有上試空

間但未必可企穩８５美元以上。加元受油價影響亦會較大波動，在１﹒２５００╱５０會有阻力

。歐元周五一度跌穿１﹒１５２５，其後收復失地。現時主要阻力在１﹒１６２０，繼續高位造

空。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒１５９０ １﹒１４８０ １﹒１６２５

美元兌日圓 賣出日圓 １１３﹒４０ １１４﹒５０ １１３﹒００

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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