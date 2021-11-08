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即市新聞

08/11/2021 19:17

《再戰明天》拉加德鮑威爾講話，美國公布１０月ＰＰＩ

　　《經濟通通訊社８日專訊》拉加德及鮑威爾發表講話，及美國公布１０月ＰＰＩ，料為明日
市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會續舉行，歐洲經濟暨財政事務理事
會會議舉行，歐洲央行副總裁德金多斯參加歐盟財長會議。本港時間９日５：００ｐｍ，挪威央
行發布金融穩定報告。９：００ｐｍ，拉加德在歐洲央行銀行業監管論壇發表講話。
１０：００ｐｍ，鮑威爾在美儲局及加英歐央行聯合舉辦的視頻會議上發表開場講話。

＊日公布經常帳餘額，德公布進出口月率＊

　　數據方面，９日７：５０ａｍ，日本公布９月國際收支經常帳餘額，料由１６６５６億日圓
降至１０５２３億日圓。８：３０ａｍ，澳洲公布１０月ＮＡＢ企業信心指數。３：００ｐｍ，
德國公布９月出口，月率料維持不變；９月進口月率料由２﹒４％降至０﹒５％；９月貿易收支
料由１１７億歐元升至１６０億歐元。９：３０ｐｍ，美國公布１０月生產者物價指數
（ＰＰＩ），月率料由０﹒５％升上０﹒６％，年率料維持於８﹒６％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：利記（００６３７）、金威醫療（０８１４３）、修身堂
（０８２００）、神州數字（０８２５５）、華康生物（０８６２２）等。（ｗａ）

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