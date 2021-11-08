【騰訊預測】騰訊上季料多賺逾１％手遊收入放緩，元宇宙概念看俏

《經濟通通訊社記者趙嘉駿８日報道》騰訊控股（００７００）將於周三（１０日）公布截

至９月底止的第三季業績。面對內地監管嚴控未成年人沉迷網絡遊戲、王牌新作《英雄聯盟手遊

》延遲到１０月底才在國內正式發行、加上官方出手整治在線教育和開屏廣告等，均令券商對騰

訊上季度的業績預測偏向保守，預料手遊、廣告和金融科技收入放緩。據《彭博》綜合多家券商

預測，騰訊第三季收入料介乎於１４０２﹒５８億元至１５１０﹒４９億元（人民幣．下同），

按中位數１４５０﹒６１億元計，較去年同期的１２５４﹒４７億元，按年增長１５﹒６％，增

速較第二季的２０％有所放緩；非國際財務報告準則的盈利則介乎於２６２﹒１９億至

４０６﹒０４億元，按中位數３２７﹒８３億元計，較去年同期的３２３﹒０３億元，按年僅升

１﹒５％，而第二季增速為１３％。

但隨著近期內地近日再無傳出新的監管消息，券商對其第四季至明年的看法轉趨正面，更有

大行預視在未來６個月騰訊可望獲重新評級。



＊美銀料騰訊上季收入升１５％，上調目標至６５１元＊



美銀發表研究報告指，對騰訊今年下半年至明年的收入預測維持保守，但仍然看到增長，故

重申「買入」評級，目標價上調近４％，由６２６港元升至６５１港元，認為股價調整反映了市

場對新監管環境的認知。

報告指出，市場已知道大部分影響遊戲發布、廣告功能和需求以及支付量的外部因素。由於

手機遊戲、廣告和金融科技收入放緩，預計第三季收入為１４４０億元，按年增長１５％，又預

期手遊銷售額為４４０億元人民幣，按年增長１１％，但從第二季的１３％開始放緩。

美銀又預計，集團的廣告收入將按年增長１３％至２４０億人民幣。地區封鎖可能會影響線

下支付，從而影響金融科技和商業服務部門，料將按年增長３６％，而第二季則為增長４０％。

該行指，因應第三季集團對研發人員和內容的持續投資，及更高的視頻和遊戲營銷支出，因此預

計營運利潤率將從第二季的２６％降至２３％。



＊招商國際：遊戲業務料到第四季才見反彈，目標續看６４０港元＊



招商國際的研究報告指出，由於季內騰訊上線的新作有限，加上去年基數大以及防止未成年

人沉迷的措施出台，故市場早已料及遊戲業務增長將見放緩，但《英雄聯盟手遊》上線後已火速

搶佔蘋果ＩＯＳ平台收入的第二名，預計到第四季遊戲業務將重拾增長勢頭。該行估計，新作將

為騰訊帶來每年１００億元的收入，佔２０２１╱２０２２財年整體遊戲收入的２％及４％。此

外，第三季金融科技與商業服務（ＦＢＳ）業務或保持穩健，相關收入按年料增３２％，但部分

將被軟性廣告業務所抵消，其收入料按年升１３％。

招商國際預計，騰訊第三季收入按年增長１１５％至１４３７億元；非國際財務報告準則純

利則按年持平，利潤率被攤薄主要由於期內投資力度加大以及稅率提高。

招商國際強調，隨著行業監管的壓力遂步消散，認為市場的焦點將回歸基本面，考慮到利好

催化將至加上明年更好的前景，預期騰訊在未來６個月內將獲重新評級。該行維持其「買入」評

級以及６４０港元的目標價。



＊野村：料騰訊股價短期內仍於區間波動＊



同樣認為內地監管環境轉趨穩定的野村，維持騰訊「買入」評級，以及６２１港元的目標價

。

該行預料，騰訊股價短期內仍將於區間波動，分別受互聯網板塊氣氛改善，及第三季業績或

令人失望，管理層以警惕的口吻闡述近期業務前景等所影響。而野村估計，受廣告垂直行業面臨

多重監管壓力拖累，騰訊廣告收入料按年增長６％，但仍有機會遜於市場近期已下調的預測。



＊元宇宙熱潮爆發，信証料騰訊、Ｆａｃｅｂｏｏｋ等將最先突破＊



美國社交平台龍頭Ｆａｃｅｂｏｏｋ近日宣布改名為「Ｍｅｔａ」，隨即在市場上掀起一股

「元宇宙（Ｍｅｔａｖｅｒｓｅ）」的風潮；而在中國，騰訊早已涉足為這嶄新的科技次元。騰

訊主席馬化騰於去年底在集團的內部刊物上發文稱：「一個令人興奮的機會正在到來，移動互聯

網十年發展，即將迎來下一波升級，我們稱之為全真互聯網。」

騰訊有份投資的元宇宙概念股、遊戲公司Ｒｏｂｌｏｘ（羅布樂思）於今年３月在美國上市

首日即大漲，並在Ｆａｃｅｂｏｏｋ揚言大舉布局元宇宙後，Ｒｏｂｌｏｘ股價更現顯著反彈。

Ｒｏｂｌｏｘ的遊戲平台允許用戶自建虛擬世界，而騰訊則是該平台在華的本地發行商。除此之

外，騰訊在中國亦為其社交和音樂應用程式註冊了與元宇宙相關的商標。

中信証券在今年９月時發表的研報認為，終極的元宇宙聯通物理世界和數字世界，將成為

２０年之後人類的生活方式，重塑數字經濟體系，同時創造長期超越想像的潛力和機會。該行預

料，元宇宙在未來３－５年將進入雛形探索期；又強調遊戲和社交可能是元宇宙投資的起點。在

應用層面上，該行最先看到的突破可能來自於騰訊、字節跳動、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、百度

（０９９９９）等科網巨頭在遊戲、社交、廣告等領域的探索，也關注蘋果、小米

（０１８１０）等手機和科技硬件公司的硬件基礎和軟件工具創新。

