【立會選舉】民主思路出帖求票傍晚零的突破，黃頴灝夠票今報名

《經濟通通訊社８日專訊》立法會選舉提名期尚餘５日，民主思路屢稱爭取選委提名困難，

昨午（７日）向選委發公開信「求票」，同日晚上發稿稱成員黃頴灝將於今日報名參選新界東北

。

黃頴灝所屬民主思路昨日下午約二時宣布告急後，至傍晚時分，黃頴灝再多獲３張選票，剛

好符合報名門欄，將於今早報名參選，他現正努力為團隊其他成員爭取選票，希望取得足夠提名

達陣。



＊「轉區」即獲多張提名＊



原定出戰新界北的黃頴灝上周五（５日）僅獲得２張選票，他其後突然宣告轉戰新界東北，

並指轉區更能運用自身專長，關注環保議題。據了解，他上周四（４日）才開始「落區」，試圖

在新界東北爭取地區人士提名。「轉會」僅２日，黃頴灝透露取得１０個提名，但不包括召集人

湯家驊的一票，稱該票會留給其他智庫成員。該區參選人包括民建聯陳克勤、新民黨李梓敬。



＊李華明冀公開支持狄志遠＊



民主黨元老李華明回應《明報》查詢時指，期望「公開支持」新思維主席狄志遠參選社會福

利界，但仍待民主黨批准。



＊曾鈺成：難取提名料無關立場＊



立法會前主席曾鈺成昨日回應民主思路取提名困難時稱，相信與智庫的立場無關，選委傾向

支持熟悉的參選人，續稱自己雖然熟悉湯家驊，但並不認識該智庫的４名參選人。被問到民主思

路身為「非建制派」是否影響爭取提名，他反指湯家驊擔任行會成員，「如果行政會議成員都不

算是建制派，我覺得很奇怪」。（ｈｙ）

