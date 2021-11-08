《小傳日記》馬交無得唔玩賭，撥亂反正海底撈，疫苗股買唔買好？

《小傳日記》今日天氣又轉涼，魚缸今日都係涼浸浸，無乜熱錢流入。平時強勢嘅無乜料到

，反而平時比較弱嘅就有驚喜！

濠江政府就交咗２０２２年財政年度預算案，估計下年嘅博彩收入同今年嘅預計一樣係

１３００億澳門幣，下年嘅博彩特別稅仲會有４５５億澳門幣，份「筆直」仲維持原有超過

２０４億澳門幣嘅派糖措施，包括派錢！所以多隻賭仔都盡情彈起，金沙（０１９２８）爆升超

過７巴仙，報１８﹒４４銀；銀娛（０００２７）升超過５巴仙，報４４﹒０５銀；澳博

（００８８０）升超過５巴仙，報５﹒９４銀；永利（０１１２８）都升超過５巴仙，報

７﹒１５銀。

因為逆市擴充而炒起嘅海底撈（０６８６２），自從２月發現不斷開舖呢條橋行唔通之後，

股價就一直潛落海底，早兩日終於公布打算將流量唔夠高嘅大約３００間分店關門大吉，通常閂

舖都暗示前景唔好，但係海底撈閂舖反而被「孖屐」視為撥亂反正，股價一洗頹氣，今日仲一度

升超過一成，最終收升多過４巴仙，報２２﹒０５銀。

花旗藥廠輝瑞上個禮拜發表初步研究結果，顯示旗下口服藥比起另一種抗新冠病毒藥物，一

個月後住院同死亡風險比服用假藥丸的組別降低８９％。服用輝瑞口服藥嘅個案中，只係唔到

１％嘅患者需要住院治療。魚缸多隻疫苗概念股即時一瀉千里，康希諾（０６１８５）跌多過一

成七，報１５９﹒３銀；騰盛博藥（０２１３７）暴瀉挨近三成，報１８銀；開拓藥業

（０９９３９）跌多過１巴仙，報３９﹒３銀；復星醫藥（０２１９６）跌挨近兩巴仙，報

３５﹒５５銀。醫藥半新股三葉草生物（０２１９７）無咗挨近三成，報９﹒２銀。

魚缸呢輪都無乜力水，要執到啲嘅話可能要博吓反彈，又或者掉轉頭造淡，先可能係喺呢個

時勢嘅揾銀之道，請請！



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