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即市新聞

08/11/2021 16:29

《小傳日記》馬交無得唔玩賭，撥亂反正海底撈，疫苗股買唔買好？

　　《小傳日記》今日天氣又轉涼，魚缸今日都係涼浸浸，無乜熱錢流入。平時強勢嘅無乜料到
，反而平時比較弱嘅就有驚喜！
　　濠江政府就交咗２０２２年財政年度預算案，估計下年嘅博彩收入同今年嘅預計一樣係
１３００億澳門幣，下年嘅博彩特別稅仲會有４５５億澳門幣，份「筆直」仲維持原有超過
２０４億澳門幣嘅派糖措施，包括派錢！所以多隻賭仔都盡情彈起，金沙（０１９２８）爆升超
過７巴仙，報１８﹒４４銀；銀娛（０００２７）升超過５巴仙，報４４﹒０５銀；澳博
（００８８０）升超過５巴仙，報５﹒９４銀；永利（０１１２８）都升超過５巴仙，報
７﹒１５銀。
　　因為逆市擴充而炒起嘅海底撈（０６８６２），自從２月發現不斷開舖呢條橋行唔通之後，
股價就一直潛落海底，早兩日終於公布打算將流量唔夠高嘅大約３００間分店關門大吉，通常閂
舖都暗示前景唔好，但係海底撈閂舖反而被「孖屐」視為撥亂反正，股價一洗頹氣，今日仲一度
升超過一成，最終收升多過４巴仙，報２２﹒０５銀。
　　花旗藥廠輝瑞上個禮拜發表初步研究結果，顯示旗下口服藥比起另一種抗新冠病毒藥物，一
個月後住院同死亡風險比服用假藥丸的組別降低８９％。服用輝瑞口服藥嘅個案中，只係唔到
１％嘅患者需要住院治療。魚缸多隻疫苗概念股即時一瀉千里，康希諾（０６１８５）跌多過一
成七，報１５９﹒３銀；騰盛博藥（０２１３７）暴瀉挨近三成，報１８銀；開拓藥業
（０９９３９）跌多過１巴仙，報３９﹒３銀；復星醫藥（０２１９６）跌挨近兩巴仙，報
３５﹒５５銀。醫藥半新股三葉草生物（０２１９７）無咗挨近三成，報９﹒２銀。
　　魚缸呢輪都無乜力水，要執到啲嘅話可能要博吓反彈，又或者掉轉頭造淡，先可能係喺呢個
時勢嘅揾銀之道，請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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