【理財通】招商永隆：港資管業蓬勃託管規模未來５年料倍增

招商永隆銀行力拓企業銀行業務，１１月初更開展公募基金託管服務，首隻託管的基金是以

「開放式基金型公司」（ＯＦＣ）形式成立的公募基金「博時行健港股增利基金」。招商永隆銀

行副總經理和心指，香港資產管理市場發展蓬勃，衍生託管服務需求，有信心未來五年託管規模

能夠以倍數增長。

和心指，該行三年半前正式開展託管業務，目前託管的資產規模已增至約２０００億元，主

要是股票及債券類資產，相信未來五年託管規模能夠以倍數增長。他續指，託管是該行的六大核

心業務之一，考慮到中港互聯互通日趨頻繁、資產管理市場愈趨蓬勃、本地註冊基金制度日益完

善等，都衍生一定的託管需求。



＊中港股調整後，估值變吸引＊



「博時行健港股增利基金」上周五（５日）開始募集資金，設有港元、人民幣及美元計價級

別，採用主動型投資策略，基金可配置最多八成在離岸股票、餘下兩成可投資在Ａ股。基金入場

門檻低至５００港元、人民幣或１００美元。

內地接連整頓不同行業，中港股市出現恐慌式跌市，被問到目前仍推出中資股主題基金，行

健資產管理行政總裁顏偉華解釋，不少優質的中資企業過去已成長為非常有價值的公司，經過今

次的監管周期調整後，對基金經理提供發掘抗跌力更佳企業的機會，而港股在近期調整後估值水

平非常吸引，另一方面在中美摩擦下，預計未來更多中概股會來港上市，市場關注度日增。



＊理財通初期慢熱，惟潛力巨＊



理財通初期只納入中低風險的產品為合資格投資範圍。博時基金（國際）副行政總裁連少冬

透露，內部積極開發風險評級ＩＩ、ＩＩＩ類的中低風險產品，並以固定收益為主，目前已有數

隻相關產品已提交申請。她續指，內地推動「房住不炒」等政策，內地居民將更多資金轉投到基

金產品已成趨勢，隨著理財通正式啟動，覆蓋大灣區內九市人口共７６００萬，市場潛力龐大。

理財通啟動初期反應慢熱，連少冬指最重要是機制能夠盡早啟動，需時體現相關成效，尤其

是目前中港仍未通關，「可能有些客戶始終想親身視察（香港）銀行後再決定（投資）」。《香

港經濟日報》

