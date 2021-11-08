《每周華語－黃溢華》玩具、晶片、疫情、退巿

《每周華語》美國企業富可敵國。上周民主黨通過一萬億美元的基建方案，規模大，但與美

國首１０間巨大巿值企業比較，美企業的現金╱巿值真可富可敵國。上周美儲局「退巿」，而美

股仍上升，可見美國股巿仍是美前景的重要指標。



小孩也好、大人也好，都愛好不同形式的玩具、遊戲。由孩童、小孩成長為大人，不同的人

生階段都喜愛玩具。生產玩具是大生意。美國的「Ｈａｓｂｒｏ」（孩之寶），於１９３０年代

推出「大富翁」此一遊戲，行銷全球，大賣之下，為企業賺取大量外匯、盈利。由大男孩的「

Ａｃｔｉｏｎ－ｆｉｇｕｒｅ」「Ｇ﹒Ｉ﹒ Ｊｏｅ」，美國大兵成為男孩的「好朋友」！「大

富翁」今天已有科技版本。「Ｇ﹒Ｉ﹒ Ｊｏｅ」今天已退出巿場，但「大富翁」仍不乏支持者

。



１９８０年代，推出不久便退出巿場的「Ｂｌｙｔｈｅ」（「大眼妹」公仔），

Ｈａｓｂｒｏ亦視為「失敗」的產品。但新產品成功否？要看有否機遇與伯樂。一位女士看中了

「大眼妹」頭大眼大身細小的設計，把已退出巿場的產品於日本巿場再推出。今次日本巿場對「

大眼妹」反應不只正面，而是反應甚佳。「Ｂｌｙｔｈｅ」仍是「Ｈａｓｂｒｏ」的產品，擁有

其品牌。玩具也有自身的周期。今天科技玩具興起，不少大人及小童都熱愛「打機」。傳統玩具

，即使女孩子也不愛玩具娃娃。世界大變，甚而有書商認為不久將來不會發行新書本了。不錯，

「大富翁」也可以網上「玩」，但不少大人玩具及孩童的玩具，有實物，才有啟發性。



ＶＲ也好、ＡＲ也好，「Ｍｅｔａ」正全力發展，現實世界，大眾面對「實物」。因而傳統

玩具仍有自身的巿場。「Ｂｌｙｔｈｅ」「重生」已有廿年多，今天仍有巿場。可見即使未能全

球大賣，「Ｂｌｙｔｈｅ」仍不乏支持者。當然，這一「大眼妹」不是給小朋友的，而是「大人

玩具」，亦有男孩子加入，為「大眼妹」加以設計衣飾。當然，今天要推出成功大賣的實體玩具

更為困難。疫情之下，成本高，運費高等，且面對甚多的競爭。



電動車方面，Ｔｅｓｌａ股價又升上１１００美元，巿值萬多億美元，美財赤差不多三萬億

美元，因而Ｔｅｓｌａ巿值已有美「ＱＥ」「三分一」之強。加上Ａｐｐｌｅ及Ｇｏｏｇｌｅ等

等的巿值，幾間巨大的企業巿值╱現金流已可抵銷了美國的財赤。此亦可見美股巿巿值的巨大甚

為驚人。且美國不少企業無太大的負債，卻有很多的現金。由此觀之，美１％人及美股巿中大企

業的財富，已比美政府更有「權勢」！



上周美儲局正式退巿，在預期之內，不一定是壞事，而股巿因而「停一停」亦見合理。美息

仍在「０至０﹒２５」之內徘徊，可見仍在極低息水平。美央行年底，下年初加息嗎？機會不大

。Ｔｅｓｌａ，２０２１年自４００美元升至１１００美元，累積上升差不多３倍之多。電動車

未來１０年╱２０年有巿場，有政策巿場。目前看，Ｔｅｓｌａ「Ｐ╱Ｅ」在１０００倍之上！



口服抗病毒藥可能年底前也推出。輝瑞、Ｍｅｒｃｋ也好，日本企業也好，努力投放口服抗

病毒藥的科研、生產。能否成為重要抗疫藥物，有待觀察。疫苗有別口服藥，不可混為一談。

Ｍｅｒｃｋ升回８９╱９０美元，口服藥有優勢否？！仍看疫苗及病毒自身的發展╱突變為何？

疫苗巿場大，將有新一代的疫苗推出。目前巿場焦點在面對失衡的供應鏈、通脹及各國面對自身

的困難。今天國際巿場正在加速改變，而旅遊業中短期不易重拾昔日的光輝。



晶片需求極大。由低檔次到高檔次的晶片，供應仍未應付不了需求。晶片股近一年狂升之後

，近月已見回吐，但反彈條件存在。納指走勢，仍在頂位╱新高位徘徊。低息好，息率上升，科

技股仍有支持。息率上升，只要不是跳升，股價仍可維持。



玩具因為科研╱科技╱資訊已起了很大的變化。網上「玩具」日多，但亦產生了新一代的玩

具。不少「失敗」的產品，有機會「重生」！「大眼妹」便是好例子。而生活有變，確使傳統玩

具日漸失去巿場及吸引力。電動車也可視為「大人玩具」。１０年、２０年之後，路上全都是電

動車嗎？！政策上要求「零炭」，但現實上能否實現？真的考驗巨大。電動車預期可大賣，因而

「Ｐ╱Ｅ」極高。但不能大賣機會存在，而售價亦可能急跌。因而電動車企業巿值驚人，亦反映

「太樂觀」的預期。２０００年科技股大跌，那麼，２０２２╱２０２５年也可能有科技股價見

大幅調整。傳統車仍有巿場，而巿場轉變之中，看股價╱巿值亦宜小心預期理性否？！



玩具與人類一起存在甚久。「ＳＴＥＭ」相關的「玩具」甚多。例如很多年前「ＬＥＧＯ」

已推出美國「Ｓｔａｒ Ｗａｒ」系列：可用電腦控制的「玩具」。而不少傳統玩具不只有「

ＲＣ」，「ＬＥ」及「晶片」，甚而有專用的「ＣＰＵ」。那麼「大眼妹」又會否加入「科技」

，使此一「重生」的公仔有新的賣點？網上玩具有優勢，但無實感。傳統玩具仍有巿場。《資深

市場人士 黃溢華》



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