《樓市點評－汪敦敬》香港企業也可共同富裕

《樓市點評》社會其中一個核心問題是貧富懸殊，貧富懸殊其實是利益分配的問題，我們的

社會的確存在很多不公平的情況。面對現實，我們過去必須要在這些不公下去競爭，當我們克服

了連場的不公平競爭下能成功生存下來後，我們也成為了既得利益者，我們開始有空間也成為利

益分配的設計者，我想分享我經營的公司如何以再分配資源和利益成功達到共同富裕的經驗。



我認為「財富」的意義應該是：為更多人帶來財富，我只是懂一點釣魚技能，樂意去教導更

多人去學懂釣魚。



很多人正擔憂「共同富裕」或中央一些對個別行業和企業的調整，最終會影響投資甚至在香

港的財富。筆者本業是地產代理，聞說國內地產中介業也是調整對象之一，我卻十分樂觀，我認

為在大時代下，從商者應追求新的態度和角度去經營自己的生意。所謂「上善若水」，做生意可

以共贏的地方多的是，其實香港也提倡了社會企業責任多年。相對評論樓市，我較少向外推廣我

的經營方式，但既然現在社會將有契機作好的改變，我想在此分享我們如何長期達到標準社會企

業的模式下，在惡劣的競爭環境下不單仍長期有盈利，更早已達成「共同富裕」的橄欖型利益分

配結構，我們當然不需要任何資助，本文我的分享只是說出「共同富裕」在現實商業社會是可以

達到的更完善的企業模式，包括在香港，都可以有不同人相對更共贏、財富更平均分配的營商方

案。



祥益地產雖是商業機構，但我們一直運用商業營運達致「社會目標」！在２００３年沙士事

件之後，我決定要做一盤能與社會共利的生意，訂定公司首要目標是：「為任何失業社群提供培

訓及工作！」由那時開始，我們聘請的員工由１８歲至７０歲也有，我們在聘請方面是沒有篩選

人才的方案，幾乎所有應徵的人都聘請的，而且提供專業考牌課程，我們不單只從不裁員和減薪

，亦沒有淘汰的策略，這個不是空談或者綽頭。事實上，在之後的十多年證明我們成功了！我們

在再培訓的貢獻成績斐然，連續１６年獲得僱員再培訓局的「ＥＲＢ僱主」獎項（前名為「僱主

金星獎」），因為貢獻突出，我被邀請加入僱員再培訓局的委員，並成為「課程及服務發展委員

會」召集人，並得到特首頒授「Ｍｅｄａｌ ｏｆ Ｈｏｎｏｕｒ」（榮譽勳章）！



很多人會奇怪地產代理是僧多粥少的行業，我如何用弱勢社群的師奶兵團、「老友記」和初

出茅廬的小子去戰勝同區比我們多１０倍人數的各大行？最新截至１０月底地產代理持牌人士是

４１６４８人，過去１２個月平均每月香港住宅的成交只是約６３００宗，即是說本業平均每月

約７個人才開到一張單，地產代理在現實中是比網劇《魷魚遊戲》更艱難，亦等於在一個金字塔

型結構一樣，只有金字塔頂尖少數的人開到單，但我們的員工過去一年人均開單是每月４﹒１單

，我們沒有人食白果，８成人都做到３至５單的成績，而特別好的一成人是８至１３單，只有少

部分人開１至２單，剛好是一個橄欖型的分配結構，這個已經是我們長期做到的模式，同業初期

難以置信，來到現在已經沒有人去質疑了。



究竟我們如何做到？我想說對手的人海戰術是一個霸道的競爭方式，但是亦是我們能做到「

共同富裕」的主因，因為人海戰術必然令到人的水準下降，亦必然令到大部分人食白果。如此，

能穩守穩定資源、保持到專業及資訊緊密聯繫，我們就能夠戰勝大多數水準下降的對手，當對手

一間分行部署２０至３０人，我們的分行只有２至３人，將對手２０個人的資源我們讓２至３人

去分享，每間分行這２至３人面對的對手好像很多，但其實７成都是食白果的兵團而已，你說勝

算那一個高？



我們的員工過去一年人均收入是每月４﹒３萬元，我們沒有人食白果，而特別好的一成人的

收入做到約８至１５萬元，只有少部分人的收入在２﹒２萬或以下，剛好是一個橄欖型的分配。



要令員工得到財富，開單的處境必須與佣金的「跳Ｂａｒ制」（拆帳計算）配合，我們不單

只開到單，我們沒有將一手樓與二手樓分開兩條Ｂａｒ去跳，無論一手樓或二手樓均是以同一條

Ｂａｒ去跳，員工自然容易跳到一個較高的水平（分成是４成），而人海戰術我最不欣賞的一點

是開單普遍在僧多粥少的情形下是０至１單，然後再分開一手樓與二手樓去跳Ｂａｒ，員工又如

何會有好的分成？這種制度的公司會較我們容易賺錢得多，但同時會有很多人食白果，所以我們

的出糧方式一單成交其實是員工賺得最多，老闆賺得最少，老闆的盈利是建基於沒有人食白果，

這個數字是不可騙人的，但香港人其實並不多人懂得計數和欣賞呢。《祥益地產總裁 汪敦敬》



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