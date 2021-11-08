《容我世說－張翠容》巴西「經濟奇蹟之父」的回歸

《容我世說》明年是巴西的大選年，正當各派政黨開始發力之際，最近，一個巴西國會小組

卻向現任總統博爾索納羅投下震撼彈，指控他犯上「危害人類罪」，皆因他讓新冠病毒席捲全國

並導致數十萬人死亡。這個指控令博爾索納羅的民望立刻下調，而他最強的競爭對手盧拉則愈戰

愈勇。大家都好奇，盧拉這位充滿傳奇的前總統，會否重掌政權，為巴西再創奇蹟？



工人出身的盧拉，曾於２００２年在高支持率下當選總統，在位期間為巴西帶來輝煌的經濟

表現，讓國際資本對巴西刮目相看。巴西在盧拉治下創出驚人的增長率，貧富差距縮短，中產階

層擴大，國際地位被提高，在新興國家中成為領頭羊，同時亦是耀眼的金磚國家，令大國夢似乎

不再遙不可及，而盧拉本人也被冠稱為「經濟奇蹟之父」，美國《時代》雜誌評他為全球最具影

響力的領導人，奧巴馬也不忘稱讚他。



這麼強勢的盧拉，緣何他任期完結下台後，便面對一百八十度的際遇，他因貪污罪名成為階

下囚，至於他的繼任人羅塞夫，其後亦遭指控操弄公共財政，最終國會通過對她的彈劾，她被逼

下台，由盧拉一手創辦的工人黨無法不隨之江河日下。最戲劇化的是，自盧拉下台，巴西經濟奇

蹟一夜瓦解，經濟大幅萎縮，失業率、通脹飆漲，貨幣雷亞爾對美元大幅貶值，結果使得右翼民

粹政客博爾索納羅有機可乘，登上總統之位。



想不到，今年３月盧拉的罪名給推翻，他的政治權利得以恢復，未幾他便宣布參與明年大選

，就在巴西處於十分嚴峻的疫情，經濟停滯不前，人們難免期待盧拉的回歸，可為巴西帶來轉機

，甚至再創奇蹟。



問題是，盧拉上次在位期間，能夠創出奇蹟，乃是剛碰上廿一世紀頭十年，經濟全球化和世

界貿易自由化的發展，全球經濟有蓬勃的增長，對石油、鐵礦石和農產品等大宗商品有極大需求

，而巴西正坐擁豐富的資源，靠著龐大的資源出口帶動了經濟榮景。其實早在上世紀六、七十年

間，巴西已因全速推動工業化而出現過一次經濟奇蹟，後又因債務危機陷入衰退，這樣子循環過

好幾次。盧拉的一次亦不例外，好景維持到他在２０１０年卸任後，隨著全球經濟放緩、對大宗

商品需求減少，巴西經濟的驚人增長戛然而止，並且迅速下滑。



究其原因，都是由於後來的去工業化後盲目靠著資源商品出口，導致經濟結構單一惹的禍，

結果淪為典型的「資源詛咒」國家。此外，資源出口所賺取的財富只掌握在少數人手中，導致巴

西國內收入長期不平衡，令得貧富差距越拉越大。盧拉在位時靠著擴大財政開支，來紓緩貧窮問

題，卻未能整頓經濟核心問題。隨著外圍環境的轉變，經濟奇蹟頓成鏡花水月，令到內部社會問

題更為突出。



巴西如今深陷債務泥沼，加上政治腐敗所引發的社會矛盾，以及過去因去工業化而長期忽略

基礎設施建設，即使盧拉再度上台執政，相信奇蹟已難再現，反之有需要謙卑地進行漫長的改革

，這同時亦是我們的借鑑。《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

