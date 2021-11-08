《青工俠說－廖錦興》《人生請揀》互動音樂會

《青工俠說》「知錯能改，善莫大焉。」人誰無過？犯錯乃人生經歷的一部分，只是能否及

時悔改和重新出發，並回饋社會。青少年在求學階段總會遇到引誘，甚至誤交損友，若稍欠定力

或欠危機意識，便有機會墮入法網，賠上前途。過去兩年在社會事件和疫情的影響下，確實有不

少年青人犯罪入獄的真實過案，因此社會各持份者更要關注青少年犯罪的情況，一方面支援對犯

罪入獄人士的更生服務，另一方面加強以防止罪案為本的社區教育工作，防範於未然。我上月出

席由懲教署與中華廠商聯合會合辦的《人生請揀》音樂劇場，音樂劇場以真實的青少年犯罪個案

為藍本，邀請專業演員、網絡紅人（ＫＯＬ）及學生演員等演出，更透過現場觀眾的決定為劇中

主角作出人生抉擇的方式，令觀眾產生共鳴。



《人生請揀》內容講述以ＫＯＬ為目標的女主角與同校熱愛舞蹈的男學生因為社交平台上的

誤會，演變為現實世界衝突，當中包括網絡欺凌、加入黑社會、販運及吸食毒品，男女主角更因

犯法而鋃鐺入獄，幸得老師、家人和朋友的支持和鼓勵，讓兩位主角可以憑自信、毅力和決心重

返社會並回饋社區，音樂劇劇情不算突出但演員的專業和熱誠十分值得讚賞，當中頗多精彩的唱

功和舞蹈表演，獲在場來自各界社區人士和幾間中學的師生熱烈鼓掌。



當天除了十分精彩的《人生請揀》音樂劇場，最令人難忘的是劇場完結後，由兩位曾犯法入

獄的年青人親自講述犯錯及誤入歧途和如何改過重返社會的分享環節，並由學生演員和懲教人員

向他們提問。現年１９歲化名傑仔的年青人，兩年前因為與家人政見各異，家庭關係嚴重破裂，

傑仔不惜離家出走，更露宿街頭，其後更遇上同路人「手足」的物資協助，安排衣食住行，誰料

手足的激進思想及行為令傑仔走上犯法之路，包括與激進人士推撞水貨客、刑事毁壞店舖等，終

於被捕，鐵窗生活令傑仔反思昔日的過錯，亦後悔參與違法行為，家人在被監禁日子給予傑仔莫

大的支持，分享完結後傑仔的父母都上台，一家人相擁而泣。近年少數學生被網絡上假資訊誤導

，參與違法行為或極端活動，希望在接受網絡信息前「停一停、諗一諗」以免遺憾終生。《香港

青年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

