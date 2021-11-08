《鍾之日記》口服新藥累疫苗挫，通關有望濠賭股揚

《鍾之日記》１１月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股三大指數上周五（５日）創新高，不過中概股整體表現向下，港股連跌兩周後仍反彈乏

力，港股兩周累挫１２５６點後，今日再跌逾百點收場。恒指低開１２６點，甫開曾挫２３６點

，見２４６３３點創一個月低，之後喘穩，跌幅曾縮至３２點，見２４８３７點半日高，午後再

復挫逾２００點，恒指收市跌１０６點或０﹒４３％，報２４７６３，創１０月７日以來收市低

位。大市全日成交額１２１９﹒４億元。

中國１０月以美元計出口按年增長２７﹒１％，高於市場預期，出口額連續第二個月企於

３０００億美元歷史高位之上；進口按年增長２０﹒６％，略低預期的２６﹒２％。貿易順差

８４５﹒４億美元，創下有記錄以來的新高。滬綜指今早小幅高開後曾重上三千五，鋰電股、環

保股落鑊，不過，金融、半導體及醫藥股偏軟，滬綜指全日彈０﹒２％，報３４９８﹒６３點，

三千五復失；深證成指揚０﹒３２％。

人行今日進行１０００億元人民幣７天期逆回購，淨回籠９００億元。公開市場本周共

２２００億元人民幣逆回購到期。兩市成交１０３８９億元人民幣，較上一交易日（５日）少近

一成，不過連續第１２個交易日成交破萬億元。



＊輝瑞口服新冠藥物成效高，康希諾跌一成七＊



輝瑞發表新冠病毒特效藥臨床試驗報告，稱旗下新冠口服藥用藥者減少８９％住院和死亡風

險。疫苗及療法股重挫，騰盛博藥（０２１３７）插２９﹒１３％；開拓藥業（０９９３９）曾

插１７﹒３％，全日僅跌１﹒５％；康希諾生物（０６１８５）最低見１５３元，收市插

１７﹒２％；復星醫藥（０２１９６） 最低見３２﹒５５元，收跌１﹒９％；半新股三葉草生

物（０２１９７）重挫２９﹒１２％；ＣＲＯ龍頭藥明生物（０２２６９）挫８﹒６４％，連跌

４日，累計跌幅１６﹒８８％。

美國輝瑞藥廠公布，新研發新冠病毒口服藥物的二、三期臨床試驗中期分析結果，發現成年

患者在出現病徵後３至５日內服藥，重症住院或死亡機會率，可以降低８９％，效果明顯較服用

安慰劑的組別。

美國總統拜登表示，輝瑞研發的口服抗新冠藥物，可以大幅降低因新型肺炎的住院和死亡風

險。拜登表示，美國正在加速擺脫疫情大流行，若果輝瑞的口服藥物能夠獲得美國食品及藥物管

理局的授權，將能確保過百萬劑藥物，用於治療患者。



＊憧憬港珠澳橋成首批開放口岸，濠賭股逆市漲＊



港珠澳大橋或有機會成為與內地通關首批開放口岸之一，刺激濠賭股全日逆市大漲，其中，

金沙（０１９２８）飆７﹒７％領跑，澳博（００８８０）漲５﹒３％，永利澳門

（０１１２８）升５﹒２％，銀娛（０００２７）升超５％，美高梅（０２２８２）升４﹒５％

，新濠（００２００）揚３％。

特首林鄭月娥接受本港《經濟日報》訪問時表示，本港要爭取與內地盡快通關，但必須小規

模、有序及逐步通關，預料通關初期只限廣東省地區，香港與深圳接壤的陸路口岸或港珠澳大橋

可能是首批開放的口岸。她指，通關一定是有條件，包括已完成接種新冠疫苗、持陰性核酸檢測

證明、上載「安心出行」紀錄、進入內地後要轉用健康碼，屆時或需要一個內地手機號碼，以便

一旦發現與確診個案有關聯時，當局可進行追蹤，並正積極研究將強制使用「安心出行」的安排

擴展至更多地方。

澳門政府雖未就港珠澳大橋開放作出回應，不過就有新舉動應對香港開關措施，例如要求非

居民入境需持至少５０００澳門元的維生金額。而維生金額是以逗留澳門日數而定，若逗留不超

過７天，是不少於５０００元澳門元，２１天以上的話，則需要最少要二萬元的維生金額。而隨

行家屬或成員，每人在這個基礎上增加百分之八十計算。



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