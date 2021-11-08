【進博會】上海環交所：將盡快推出碳掉期等衍生品交易

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海環境能源交易所碳中和運營中心總監彭

峰周六（６日）在進博會「ＥＳＧ可持續發展」圓桌論壇上表示，上海環交所將盡快推出碳掉期

、碳遠期等衍生品交易，推進形成多層次碳市場，鼓勵金融機構積極參與碳市場交易，推動碳交

易主管部門聯合金融監管機構建立協同監管機制。

