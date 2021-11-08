【進博會】中糧集團採購農產品金額超百億美元，較上屆增近一倍

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》中糧集團周六（６日）在第四屆進博會上與

來自全球逾２０個國和地區農糧食品產業鏈上下游企業簽約合作，簽約金額超百億美元，較上屆

增長近一倍。

這些農產品包括了米、面、油、糖等，涵蓋了國內養殖企業、農糧食品加工企業所需的粕類

、玉米、大麥、高粱、棉花等品類，還有滿足國人美好生活需要的進口乳製品、葡萄酒和堅果等

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