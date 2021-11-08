【重拳監管】官媒：跨境券商或致資本外流、金融數據洩露等風險

《經濟通通訊社８日專訊》人行旗下官媒《經濟日報》針對富途、老虎證券等券商跨境金融

業務的合規性問題，發表題為《「跨境券商」怎能無證駕駛》的文章。文章指出，某些所謂的跨

境金融業態，極易成為少數人違規跨境資本輸出的工具，可能面臨資本外流、境內投資者的資金

有去無回、金融數據洩露等一系列風險。

文章指，從業務實質看，像老虎證券、富途證券這樣的所謂跨境互聯網券商業態，在未取得

中國境內相關牌照、僅持有境外牌照的情況下，利用互聯網平台提供美股、港股交易服務，屬於

境內無證駕駛，是典型的非法金融活動。境外市場和網絡空間不是法外之地，必須遵循交易所在

地的法律法規和交易機制，絕不能違反中國境內金融監管的法律法規。

文章還提出，應盡早劃清金融牌照的地域邊界和客群邊界。各監管部門要加強協同合作，不

能想「各掃門前雪」，不能說「牌照不是我發的，不歸我管」。同時對於跨境互聯網券商這樣的

金融業態，要在嚴控金融風險前提下，盡快完善相關監管規則，依法對相關活動予以規範管理，

加強監管執法，全面保護投資者合法權益。

早前人行金融穩定局局長曾表示，持境外牌跨境網券商在華經營屬無照駕駛，屬於非法金融

活動，遭點名的老虎證券和富途控股的股價接連重挫。（ｄｗ）





