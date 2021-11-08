【聚焦數據】十月美元計出口增２７﹒１％勝預期，進口增幅略遜

《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署公布，以美元計算，１０月出口按年增長

２７﹒１％，大幅高於市場預期的增２２﹒８％，出口額連續第二個月企於３０００億美元歷史

高位之上；進口按年增長２０﹒６％，低於預期的２６﹒２％。貿易順差８４５﹒４億美元，按

年增加４７﹒５％，高過預期，並創下有記錄以來的新高。進出口總值５１５９億美元，按年增

長２４﹒３％。

以美元計，１－１０月出口按年增長３２﹒３％，進口增長３１﹒４％，貿易順差

５１０６﹒３億美元，按年增長３６﹒６％。進出口總值４﹒８９萬億美元，按年增長

３１﹒９％，出口和進口總值都分別按年上升超過三成。

以人民幣計價，１０月出口按年增長２０﹒３％，較２０１９年同期增長２９％；進口按年

增１４﹒５％，較２０１９年同期增長１５﹒６％，貿易順差５４５９﹒５億元人民幣，按年增

長３８﹒４％。１０月進出口總值３﹒３４萬億元人民幣，按年增長１７﹒８％，按月下降

５﹒６％。１－１０月，進出口總值為３１﹒６７萬億元人民幣，按年增長２２﹒２％；貿易順

差３﹒３１萬億元，按年增加２５﹒５％。



＊１０月手機出口額按月升２﹒９％創年內新高＊



按產品類別，１０月出口表現受美國感恩節、聖誕節等旺季備貨帶動。首先，１０月服裝及

衣着附件的出口額按年增速從９月的９﹒８３％加快至２４﹒６９％，按月降幅由９月約５％收

窄至１﹒７％。其次，月內自動數據處理設備及其零部件出口額錄２３４﹒３４億美元，按月增

長３﹒７％；１０月手機出口額為１４３﹒７１億美元，按月升２﹒９％，兩者均創年內新高。

防疫用品方面，紡織紗線、織物及其製品出口額約１２５億美元，按月提升０﹒７個百分點

；但醫療儀器及器械出口表現較弱，錄１７﹒５５億美元，按月下滑５﹒８％。值得一提的是，

１０月汽車和汽車底盤出口額錄３７﹒４３億美元，續創歷史紀錄，且按月增長３５﹒２％，按

年大增１﹒５５倍。

此外，高新技術和機電出口擴張幅度稍為收縮，其中機電產品出口金額為１７８４﹒３億美

元，按年增２３﹒５４％，升幅較上月的２５﹒２８％放緩；高新技術產品出口金額錄

８９１﹒２４億美元，按年增長２２﹒９５％，低於９月增幅２８﹒５９％。（ｊｔ）

