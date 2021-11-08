  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/11/2021 10:13

【大國博弈】首十月中國對美國出口增２１﹒８％進口增２８﹒９％

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署公布，１－１０月，中美貿易總值為３﹒９５萬億
元（人民幣．下同），增長２３﹒４％。其中，對美國出口３﹒０１萬億元，增長２１﹒８％；
自美國進口９３６７﹒４億元，增長２８﹒９％；對美貿易順差２﹒０８萬億元，增加
１８﹒９％。美國為中國第三大貿易夥伴。
　　東盟為中國第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值４﹒５５萬億元，增長２０﹒４％，佔外貿總
值的１４﹒４％。歐盟為第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為４﹒３４萬億元，增長２０﹒４％
，佔１３﹒７％。其中，對歐盟出口２﹒６９萬億元，增長２３﹒４％；自歐盟進口１﹒６５萬
億元，增長１５﹒８％；對歐盟貿易順差１﹒０４萬億元，增加３８％。
　　日本為我第四大貿易夥伴，中日貿易總值為１﹒９８萬億元，增長１０﹒８％。其中，對日
本出口８８０８﹒７億元，增長９％；自日本進口１﹒１萬億元，增長１２﹒３％；對日貿易逆
差２２０３﹒７億元，增加２８﹒２％。
　　同期，中國對「一帶一路」沿線國家合計進出口９﹒３萬億元，增長２３％。其中，出口
５﹒２７萬億元，增長２１﹒９％；進口４﹒０３萬億元，增長２４﹒５％。（ｃｔ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS08/11/2021
【FOCUS】共和黨重奪維珍尼亞州　拜登無力抵擋風暴
專訪08/11/2021
【專訪】陶冬：聯儲局2023年才會加息 鮑威爾將拖延加息時間點
開市Good Morning08/11/2021
溫傑：海底撈大削門店屬預期之內　料反彈至26元遇初步阻力
財經熱話08/11/2021
【陶觀天下】央行加息臨門縮腳 拜登蜜月已告終結
中國故事05/11/2021
《神州經脈》內房債務積重難返無了期　滬指累跌1.6%連衰兩周
財經熱話05/11/2021
《股市一周》內房缺水問題未解 港股跌506點失守二萬五
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金