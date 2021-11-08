【大國博弈】首十月中國對美國出口增２１﹒８％進口增２８﹒９％

《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署公布，１－１０月，中美貿易總值為３﹒９５萬億

元（人民幣．下同），增長２３﹒４％。其中，對美國出口３﹒０１萬億元，增長２１﹒８％；

自美國進口９３６７﹒４億元，增長２８﹒９％；對美貿易順差２﹒０８萬億元，增加

１８﹒９％。美國為中國第三大貿易夥伴。

東盟為中國第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值４﹒５５萬億元，增長２０﹒４％，佔外貿總

值的１４﹒４％。歐盟為第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為４﹒３４萬億元，增長２０﹒４％

，佔１３﹒７％。其中，對歐盟出口２﹒６９萬億元，增長２３﹒４％；自歐盟進口１﹒６５萬

億元，增長１５﹒８％；對歐盟貿易順差１﹒０４萬億元，增加３８％。

日本為我第四大貿易夥伴，中日貿易總值為１﹒９８萬億元，增長１０﹒８％。其中，對日

本出口８８０８﹒７億元，增長９％；自日本進口１﹒１萬億元，增長１２﹒３％；對日貿易逆

差２２０３﹒７億元，增加２８﹒２％。

同期，中國對「一帶一路」沿線國家合計進出口９﹒３萬億元，增長２３％。其中，出口

５﹒２７萬億元，增長２１﹒９％；進口４﹒０３萬億元，增長２４﹒５％。（ｃｔ）

