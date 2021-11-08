  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/11/2021 09:24

【解決電荒】國家電網有序用電規模近清零，電煤存量回升至２０天

　　《經濟通通訊社８日專訊》國家電網表示，截至６日，除個別省份、局部時段對高耗能、高
污染企業採取有序用電措施外，全網有序用電規模接近清零。電煤供應明顯增加，公司經營區電
煤庫存回升至９９３２萬噸，電煤可用天數回升至２０天。併網發電能力明顯提高，公司經營區
故障搶修煤電機組和煤電受阻容量雙雙下降，實現應併盡併、應發盡發，煤電機組發電能力大幅
提升。
　　國家電網新聞發言人蒙海軍表示，支撐各類電源增發穩供。密切跟蹤電煤、燃氣供應，挖掘
發電潛力，協調燃煤、燃氣等各類機組能開盡開、多發滿發。不過，隨著迎峰度冬臨近，用電高
峰期、冬季供暖期、水電枯水期三期疊加，今冬明春全網呈現「總體緊平衡、局部有缺口」的局
面，電力保供大戰大考還在繼續。

＊電廠存煤可用２０天，意味著已無缺煤之虞＊

　　國家發改委上周五（５日）稱，４日全國統調電廠存煤達到１﹒１４億噸，可用天數２０天
，其中東北三省統調電廠存煤可用３２天；另據調度數據，４日煤炭日產量達到１１８８﹒５萬
噸，再創近年來新高，較上一個峰值增加１６﹒５萬噸。按當前煤炭產量增長趨勢，日產量近期
有望突破１２００萬噸。
　　發改委援引業內人士並稱，電廠存煤天數達２０天是一個標志性的指標，這意味著已無缺煤
之虞。綜合來看，今冬明春煤電油氣安全穩定供應均有保障。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話08/11/2021
【陶觀天下】央行加息臨門縮腳 拜登蜜月已告終結
中國故事05/11/2021
《神州經脈》內房債務積重難返無了期　滬指累跌1.6%連衰兩周
財經熱話05/11/2021
《股市一周》內房缺水問題未解 港股跌506點失守二萬五
生財有道05/11/2021
《笑傲缸湖》經濟通MQ收88蚊一個月咁抵？開戶仲送超市禮券！
財經熱話05/11/2021
【油股炒完】三桶油全線跌　中石油挫近半成　專家籲把握落車時機
財經熱話05/11/2021
《嚟緊炒Ｄ乜》同程藝龍估值合理業績疫後恢復良好　料有炒作空間
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金