【解決電荒】國家電網有序用電規模近清零，電煤存量回升至２０天

《經濟通通訊社８日專訊》國家電網表示，截至６日，除個別省份、局部時段對高耗能、高

污染企業採取有序用電措施外，全網有序用電規模接近清零。電煤供應明顯增加，公司經營區電

煤庫存回升至９９３２萬噸，電煤可用天數回升至２０天。併網發電能力明顯提高，公司經營區

故障搶修煤電機組和煤電受阻容量雙雙下降，實現應併盡併、應發盡發，煤電機組發電能力大幅

提升。

國家電網新聞發言人蒙海軍表示，支撐各類電源增發穩供。密切跟蹤電煤、燃氣供應，挖掘

發電潛力，協調燃煤、燃氣等各類機組能開盡開、多發滿發。不過，隨著迎峰度冬臨近，用電高

峰期、冬季供暖期、水電枯水期三期疊加，今冬明春全網呈現「總體緊平衡、局部有缺口」的局

面，電力保供大戰大考還在繼續。



＊電廠存煤可用２０天，意味著已無缺煤之虞＊



國家發改委上周五（５日）稱，４日全國統調電廠存煤達到１﹒１４億噸，可用天數２０天

，其中東北三省統調電廠存煤可用３２天；另據調度數據，４日煤炭日產量達到１１８８﹒５萬

噸，再創近年來新高，較上一個峰值增加１６﹒５萬噸。按當前煤炭產量增長趨勢，日產量近期

有望突破１２００萬噸。

發改委援引業內人士並稱，電廠存煤天數達２０天是一個標志性的指標，這意味著已無缺煤

之虞。綜合來看，今冬明春煤電油氣安全穩定供應均有保障。（ｗｌ）

