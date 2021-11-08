【新冠肺炎】本輪疫情波及２０省，衛健委：繼續堅持嚴格防疫措施

《經濟通通訊社８日專訊》自１０月１７日內地新一波本土疫情爆發以來，到１１月５日

２４時，累計報告感染者９１８例，波及２０省４４市。國家衛健委疾控局副局長吳良有周六

（６日）稱，病毒基因測序和流調溯源結果顯示，本輪國內疫情由多個不關聯的境外輸入源頭引

起，呈現傳播鏈條多、傳播速度快、傳播範圍廣的特點，「外防輸入、內防反彈」的防控形勢依

然嚴峻複雜。

當被問及中國有沒有考慮放棄或停止零容忍政策時，吳良有稱，「外防輸入、內防反彈」的

總體防控策略和一系列的防控政策措施符合國情和疫情防控的科學規律，中國將繼續堅持嚴格的

疫情防控措施。



＊全國昨新增６５宗本土病例，含北京一宗＊



衛健委最新公布，昨日（７日）全國報告新增確診病例８９例。其中，本土病例６５例（遼

寧２０例，河南１８例，河北８例，黑龍江６例，四川４例，雲南３例，甘肅２例，北京１例，

內蒙古１例，江西１例，重慶１例），含１８例由無症狀感染者轉為確診病例（河南１４例，遼

寧２例，四川２例）。境外輸入病例２４例，含３例由無症狀感染者轉為確診病例。

此外，衛健委發言人米鋒介紹，截至１１月５日，內地累計報告接種新冠病毒疫苗逾

２３﹒１億劑次，完成全程接種的人數為１０﹒７億人。吳良有則透露，截至１１月５日，內地

已完成新冠疫苗加強免疫接種３７９７﹒３萬人。（ｗｌ）

