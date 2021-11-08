【債務風險】陽光城企穩略升，據報再有５億人幣ＡＢＮ獲展期一年

《經濟通通訊社８日專訊》資金鏈極度緊張的內房陽光城集團（深：０００６７１）再有債

務獲暫時鬆綁。綜合內媒報道，公司與債權人的展期協商再有進展，旗下「２０華濟建築

ＡＢＮ００１」展期一年的議案上周五（５日）下午獲得超過９０％投資人支持。稍早，其本應

今日到期的一筆１２﹒７億元（人民幣．下同）ＡＢＳ在首付１０％本金後獲展期，及應於本月

１９日到期的６﹒３７億元「１８陽光０４」私募債展期亦獲持有人同意展期一年。以此計算，

陽光城集團成功獲得展期的債務規模累計逾２４億元。

「２０華濟建築ＡＢＮ００１」是深圳前海聯捷商業保理有限公司發行的應收賬款ＡＢＮ（

資產支持票據），將於本月１８日到期，餘額４﹒９９億元，共同債務人為陽光城集團。優先檔

發行利率為６﹒８８％。

陽光城集團早於上周一提出「新債還舊債」形式的交換兌付美元債，為即將到期的離岸債展

期，不過公司當日按期支付了當日中票的應付利息，但相關消息仍拖累集團債券價格急挫。由於

東方金誠國際信用評估、大公國際資信評估、中誠信國際信用評級對公司主體信用評級進行了調

整，導致「２０陽城０１」、「２０陽城０２」、「２０陽城０３」和「２１陽城０１」目前已

不再符合債券質押式回購資格。

陽光城股價企穩，現漲０﹒４％，報２﹒６８元。（ｗｌ）

