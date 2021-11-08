《海納智見－荀玉根》從Ｆａｃｅｂｏｏｋ更名看元宇宙發展現狀

《海納智見》１０月２８日，社交平台Ｆａｃｅｂｏｏｋ宣布將把公司名稱改名為Ｍｅｔａ

Ｐｌａｔｆｏｒｍｓ， Ｍｅｔａ是元宇宙Ｍｅｔａｖｅｒｓｅ的前綴。Ｆａｃｅｂｏｏｋ還

成立了Ｆａｃｅｂｏｏｋ Ｒｅａｌｉｔｙ Ｌａｂｓ專注於ＡＲ和ＶＲ等虛擬實境技術的研發

。Ｆａｃｅｂｏｏｋ更名此舉無疑更反映了該社交媒體公司對元宇宙的野心。市值接近萬億美元

的互聯網巨頭在押注元宇宙，元宇宙是否將成為下一個風口？我們首先從元宇宙的定義開始一窺

究竟。



元宇宙（Ｍｅｔａｖｅｒｓｅ）這個詞最早出現在小說家尼爾．斯蒂芬森的科幻小說《雪崩

》中，用來描述人們從反烏托邦的現實世界中逃離出來的虛擬世界。Ｍｅｔａ在電腦領域稱之為

元，ｖｅｒｓｅ是宇宙ｕｎｉｖｅｒｓｅ的縮寫，二者結合也意為探討互聯網的下一個階段，是

一種在ＡＲ、ＶＲ、３Ｄ等技術的支持下，能夠持續被分享的虛擬空間。從架構來看，元宇宙具

有七個特徵：實時真實、社交性、心流、可互操作性、平台性、擁有經濟系統、開放性。即我們

可以將元宇宙理解為一個平行於現實世界的虛擬世界，或一個實體世界的虛擬化展現形式。



結合元宇宙的特徵，我們認為未來元宇宙或有四大應用場景：第一，遊戲將是元宇宙沉浸式

體驗的先行者：相比當前世代遊戲場景，元宇宙世代的遊戲場景將實現虛擬與現實深度交融，遊

戲世界的有限邊界被打破，讓玩家進入沉浸式體驗。

第二是ＶＲ社交遊戲，是目前最接近元宇宙形態的產品：元宇宙社交能構建虛擬個人形象、

探索遊戲類交互場景、商業會議等事件類交互場景，為用戶帶來新的社交體驗。

第三，元宇宙中的娛樂場景將實現個人娛樂的極致沉浸式體驗，重塑娛樂商業模式，如元宇

宙中的演唱會可以打破傳統演唱會地理限制，實現場景瞬間切換、理論無限觀眾容量和低成本沉

浸式體驗過程。

第四則是元宇宙將從體驗過程方面重塑消費場景：ＡＲ╱ＶＲ╱ＭＲ等新技術助力實現視聽

乃至觸覺等多感官的交互，升級傳統線上購物體驗的沉浸感。當前，ＡＲ購物已經在美妝、服飾

、家裝等領域有初步試水應用。



未來的互聯網時代會是什麼模樣？元宇宙已經為我們描繪出了一幅宏偉的畫卷。但從現實角

度來說，我們認為目前構建成熟元宇宙的條件尚不具備，未來３－５年元宇宙都還將處在雛形探

索期。根據科技產業發展遵循從硬體到軟體，再到應用場景的傳導規律，元宇宙還處在硬體技術

逐步發展的階段。元宇宙發展有賴於電腦和互聯網通信技術、虛擬實境技術的成熟。



通信技術方面，高速、低延時的５Ｇ技術的應用正逐步滿足元宇宙的門檻，人工智能的深度

學習推動實現內容自生長。當前中國在５Ｇ和人工智能兩個領域已經有所突破。中國５Ｇ基礎設

施已經處於全球領先地位，根據物聯網世界援引工信部數據，截至２１年６月，中國開通５Ｇ基

站９６﹒１萬個，佔據全球５Ｇ基站數量的７０％，５Ｇ終端連接數達到３﹒６５億；５Ｇ速度

方面，根據中國聯通２０２０年年報，中國聯通５Ｇ使用者下行速率達到全球運營商最高水準。

人工智能技術方面中，中國在專利和技術層領域中均已全球領先。根據ＡＭｉｎｅｒ﹒ｏｒｇ的

《中國人工智能發展報告 ２０１１－２０２０》顯示，過去十年中國專利申請量接近３９萬件

，佔全球總量的７４﹒７％；根據中國電子協會的數據及預測，２０１８－２０２２年中國人工

智能技術層規模的複合增速預計為３５﹒１％，高於全球的２５﹒６％。



虛擬現實技術方面，現階段技術演進軌道尚未定型，技術供需面臨多重挑戰，存在超長的產

業鏈條致使創新投入力不從心，現實效果與用戶預期存在落差的問題。根據中國信息通信研究院

、華為技術有限公司、京東方科技集團股份有限公司《虛擬（增強）現實白皮書》的預測，虛擬

現實中眼球追蹤和可變焦顯示技術距發展至主流採用需要２－５年；全身型虛擬化身和觸覺反饋

技術距發展至主流採用仍需要５－１０年；全息顯示、即時路徑追蹤等技術距離實用階段或還需

要１０年以上時間的打磨。從目前虛擬現實技術的發展來看，與元宇宙虛擬世界和現實世界相融

合的願景仍然相距甚遠。



元宇宙為我們提供了未來互聯網發展的模糊方向，但元宇宙關鍵的虛擬現實技術 發展還具

有較大不確定性，目前還處在雛形探索階段。不過元宇宙相關的通信技術已經有所突破，５Ｇ等

技術的發展應用或有助於虛擬實境技術更快落地。長期來看，隨著軟硬體技術的突破，元宇宙的

應用內容也將逐步完善，未來正向我們走來。《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

